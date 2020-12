"Użytkownicy Allegro kupili w miniony poniedziałek ponad 4,6 mln przedmiotów. Najpopularniejszymi kategoriami były: zabawki, sprzęt AGD, dekoracje oraz komputery i konsole. Świadczy to o tym, że Polacy zdecydowanie przygotowują się do Świąt. Dostęp do milionów produktów daje im dużo lepszy wybór niż wizyta w nawet największej galerii handlowej" - skomentował chief commercial officer w Allegro Damian Zapłata, cytowany w komunikacie.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.



(ISBnews)