"Przechodzimy na nowoczesny model działalności, często wykorzystywany przez grupy kapitałowe o zasięgu międzynarodowym. Zapewnia to nam nowe możliwości pod kątem współpracy ze spółkami zagranicznymi z naszej grupy - również w przypadku ewentualnych kolejnych akwizycji w przyszłości, których nie wykluczamy. Postawiliśmy przy tym na rozwój specjalizacji poszczególnych spółek zależnych, dzięki czemu zwiększy się ich efektywność i płynność kooperacji między nimi. To krok milowy w rozwoju grupy kapitałowej Śnieżka, który konsultowaliśmy i starannie przygotowywaliśmy z ekspertami w dziedzinie zarządzania" - powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.



W ostatnim okresie grupa znacznie się powiększyła. W jej skład weszła spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft., jeden z największych graczy na węgierskim rynku farb dekoracyjnych. Spółka posiada własny zakład produkcyjny i duży potencjał rynkowy, związany m.in. z możliwością dalszego rozwoju na rynkach Europy Południowej. Pod skrzydła grupy trafiła również Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA (Rafil), wyspecjalizowana w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przeciw korozji, posiadająca jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek farb antykorozyjnych w Polsce, przypomniano.



"Szybki rozwój grupy spowodował, że na znaczeniu zyskała potrzeba uporządkowania modelu operacyjnego i procesów zarządzania. Po pogłębionych analizach z udziałem renomowanych firm doradczych, zadecydowano o wydzieleniu pionu handlowego ze spółki-matki, czyli Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, i wniesieniu go aportem do spółki zależnej: Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Jednocześnie spółka ta będzie nadal kontrolowana w 100% kapitałowo przez FFiL Śnieżka SA" - czytamy dalej.



Celem operacji jest podział kompetencji między FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Od teraz to spółka Śnieżka Trade of Colours będzie prowadziła działalność w obszarach sprzedaży i marketingu, koordynując te procesy na poziomie wszystkich spółek grupy, wyjaśniono.



Przekształcenie struktury umożliwi grupie optymalizację procesów zarządzania i wykorzystanie efektu skali, a poszczególnym spółkom - ujednolicenie w przyszłości zasad raportowania. Po zmianach FFiL Śnieżka SA będzie centrum kompetencji w zakresie produkcji oraz magazynowania i logistyki, co pozwoli na efektywne budowanie centrów kompetencji grupy w tych obszarach.



"Ostatnie zmiany mają ścisły związek z konsekwentnym rozwojem grupy kapitałowej Śnieżka. Ponad 20 lat temu grupa dokonała pierwszych inwestycji na rynkach wschodnich. W 1999 roku uruchomiła zakład produkcyjny na Ukrainie, a w 2003 roku otworzyła fabrykę na Białorusi. W tym samym roku Śnieżka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie" - wskazano.



Śnieżka przypomina, że kilka lat później zrodził się plan tworzenia centrów kompetencji i wydzielania w ich ramach poszczególnych obszarów działalności. Był on realizowany stopniowo, a do jego wcielenia w życie wykorzystano powołaną w 2010 roku spółkę TM Investment, która przez wiele lat była odpowiedzialna za zarządzanie znakami towarowymi i badania rynku. To właśnie ona w trakcie ostatnich zmian organizacyjnych (i zmianie nazwy w 2020 roku na Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.) przejęła kompetencje marketingowe i sprzedażowe.



Obecnie grupa kapitałowa Śnieżka składa się z siedmiu spółek, a poza Polską działa aktywnie na 15 rynkach zagranicznych.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.



