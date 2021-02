Warszawa, 01.02.2021 (ISBnews/ISBtech) - Vivid Games liczy na najlepszy rok w swojej historii, rozbudowuje portfolio swoich tytułów oraz portfolio wydawnicze, chce przetestować ok. 10 nowych gier i inwestuje w projekty wzmacniające monetyzację gier oraz machine learning, poinformował ISBtech nowy prezes Vivid Games Jarosław Wojczakowski.

"Uważam, że sytuacja jest bardzo dobra, a ten rok może być najlepszym w naszej historii. W 2020 uporaliśmy się z kwestią zatwierdzenia układu dotyczącego obligacji, co ustabilizowało sytuację finansową spółki. Praktycznie od zera zbudowaliśmy w dziale marketingu komórkę zajmującą się płatnym pozyskiwaniem użytkowników do naszych gier, co przełożyło się na wzrost przychodów i oszczędności w kosztach. Wcześniej zlecaliśmy te działania na zewnątrz dzieląc się zyskiem" - powiedział ISBtech Wojczakowski.

Jego zdaniem, na uwagę zasługuje również spora praca wykonana przez zespół "Real Boxing 2". Silnik gry zaktualizowano do najnowszej wersji, co pozwoli na szybsze i łatwiejsze update'y.

"Pojawiły się też nowe tytuły, które mają ciekawe perspektywy wzrostu. To wszystko pozwoli nam generować wysokie, stabilne przychody z obecnych i przyszłych gier. Równolegle poszukujemy hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie" - dodał prezes.

Zaznaczył, że wszystkie tytuły, które mają dobre wyniki w pozyskiwaniu użytkowników są dla spółki ważne.

"Aktualne skupiamy się na 'Real Boxing 2' czy 'Knight Fight 2', lecz nie wykluczam, że na przestrzeni roku pojawią się kolejne. W planach wydawniczych na ten rok mamy już kilka tytułów, m.in. mobilną grę RPG 'Amusing Heroes' czy nasz oryginalny koncept 'Right Swipes', produkowany dla nas przez holenderskie studio Gamularity. Ponadto chcemy przetestować ok. 10 nowych tytułów, z których połowa może trafić do globalnej dystrybucji w późniejszym okresie. Nie przestaniemy inwestować w gry, które zapewniły nam w minionym roku rekordowe przychody" - wskazał Wojczakowski.

Podkreślił, że pod koniec zeszłego roku do zespołu studia dołączyła Katarzyna Czesak-Woytala, która buduje zespół mający wprowadzić w naszych grach rozwiązania machine learning.

"Uważam, że w przypadku płatnej akwizycji graczy jest to kluczowe rozwiązanie, które poprawnie zaimplementowane powinno znacząco wpłynąć na zaangażowanie graczy, a co za tym idzie - monetyzację w grach. Dzieje się dużo i nie zamierzamy spowalniać tempa. Mamy świetny zespół, ambitne plany, stabilne przychody i zapas gotówki na koncie. To dla nas idealna sytuacja na rozwój Vivid Games do poziomu, na jakim jeszcze nie byliśmy" - podsumował prezes.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)