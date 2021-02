Według BBPA oznacza to, że puby straciły 331 milionów funtów dochodu z piwa, które musiały zutylizować, ponieważ nie mogły go sprzedać z powodu lockdownów i innych restrykcji.

Jak podał serwis BBC News, piwo w beczkach, które nie zostało sprzedane przed upływem terminu przydatności do spożycia, należy zwrócić do browaru i zutylizować. W przypadku piw pasteryzowanych termin przydatności wynosi zwykle około trzech-czterech miesięcy od dostawy do pubu. W przypadku piw niepasteryzowanych okres ten jest krótszy.

Według BBPA tylko w czasie pierwszego lockdownu zutylizowano 70 mln pint piwa.

"Nasz sektor jest w zawieszeniu" - stwierdziła dyrektor stowarzyszenia Emma McClarkin. "Nie mamy pojęcia ani jasności ze strony rządu, kiedy będziemy mogli ponownie otworzyć" - dodała.

Stowarzyszenie wezwało rząd i ministra finansów Rishiego Sunaka do dalszego wspierania sektora w nadchodzących miesiącach, jeśli puby pozostaną zamknięte. Zaapelowało między innymi o przedłużenie obniżki podatku VAT dla sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego z 20 proc. na 5 proc. oraz obniżenie akcyzy na piwo po otwarciu pubów. Jak wyjaśniła McClarkin, 1 na każde 3 funty wydane w pubie trafia do urzędu skarbowego z powodu "zbyt wysokiej akcyzy na piwo" - 11 razy wyższej niż w Niemczech czy Hiszpanii.