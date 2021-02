Jak donosi portal Futurism, w nowej książce opublikowanej pod koniec ubiegłego roku Bezos napisał: „Blue Origin to najważniejsza praca, jaką wykonuję”.

Bezos nie jest jedynym potentatem, który próbuje sięgnąć gwiazd. Dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk, niedawno zastąpił Bezosa na pozycji najbogatszego człowieka świata. Ta zmiana podkreśla rosnącą przewagę SpaceX w branży kosmicznej.

Podczas gdy SpaceX odbywa coraz więcej podróży (załogowych i bezzałogowych) na orbitę i Międzynarodową Stację Kosmiczną, firma kosmiczna Bezosa jeszcze nie odwiedziła stacji kosmicznej, nie mówiąc już o dostarczeniu ładunku czy też pasażerów w kosmos.

Pozostaje jeszcze kwestia kontraktów Blue Origin z NASA. W kwietniu ubiegłego roku agencja wybrała Blue Origin, a także Dynetics i SpaceX, do opracowania załogowych lądowników w ramach nadchodzących misji Artemis na Księżyc. Cztery miesiące później Blue Origin z dumą dostarczyła do NASA Johnson Space Center pełnowymiarowy prototyp swojego lądownika Blue Moon.

Reklama

SpaceX również bezpośrednio konkuruje z Blue Origin o kontrakt na lądownik, obiecując wariant Starship, który docelowo będzie miał możliwość lądowania na Księżycu.

Z kolei planowana przez Blue Origin konstelacja satelitów szerokopasmowych Project Kuiper będzie musiała zmierzyć się z ambicjami SpaceX w zakresie Starlink, o czym świadczy niedawny spór między obiema firmami.

Musk zapowiada IPO Starlinka, gdy „finanse będą bardziej przewidywalne”

Elon Musk zapowiedział, że Starlink będzie wchodził na giełdę, kiedy tylko oszacowanie zysków i strat firmy oraz kosztów użytkowników będzie „dość dobrze” przewidywalne.

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) wystrzeliwuje satelity na swoich rakietach Falcon 9 – obecnie ma około tysiąca satelitów na orbicie, które przesyłają dane do klientów Starlink na Ziemi. Jak napisał Musk na Twitterze, Starlink jeszcze ma przed sobą drogę do tego, by stać się finansowo opłacalny. „Każda nowa konstelacja satelitów w historii zbankrutowała. Mamy nadzieję, że będziemy pierwszą, która tego nie zrobi” – dodał.