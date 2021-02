"Jesteśmy firmą globalną, ale jednocześnie zatrudniamy ponad 400 pracowników z Polski. Uważamy także, że GPW w Warszawie jest najbardziej aktywna, jest wręcz numerem 1. pod względem liczby spółek notowanych z segmentu gier. Obecnie mamy inwestorów z ponad 20 krajów, którzy wierzą w naszą strategię" - powiedział CEO Anton Gauffin podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka ma ogromny "apetyt", aby zdecydowanie rozszerzyć swoje portfolio gier w segmencie free-to-play i podtrzymuje plan przeznaczenia środków z emisji m.in. na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów.

"Nasza misja pozostaje niezmienna - jest nią umożliwienie miliardom ludzi wspólnej zabawy, poprzez udostępnienie gier społecznościowych jeszcze większej liczbie osób na całym świecie. Dzięki środkom pozyskanym z GPW będziemy mogli przyspieszyć realizację naszej strategii "Buduj & Kupuj" (ang. Build & Buy). 90-95% środków z pozyskanych z nowej emisji chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje, co przyspieszy nasze działania w tym obszarze" - powiedział też Gauffin, cytowany w komunikacie.

Spółka uzyskała wpływy z emisji akcji na poziomie około 565 mln zł brutto (około 150 mln USD).

"Od ubiegłego roku jesteśmy światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek z tej branży, wyprzedzając giełdy w Tokio i Korei Południowej Debiut Huuuge, Inc. jest dla nas wyjątkowy także ze względu na wartość oferty publicznej, która wyniosła 1,67 mld PLN, czyli około 442 mln USD. Jest to nie tylko największa oferta spółki gamedev w historii GPW, ale także największa oferta firmy z branży gier mobilnych w Europie" - dodał prezes Marek Dietl, także cytowany w komunikacie.

Całkowita wartość oferty akcji Huuuge wyniosła 1,67 mld zł (około 442 mln USD). Tym samym była to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW oraz największa oferta firmy z branży gier mobilnych w Europie, podkreślono w materiale.

Oferta objęła publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł. Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1 665 834 (ok. 5% akcji w ofercie); pozostałe 31 650 852 akcji oferowanych zostało zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 95% akcji w ofercie). Redukcja zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 96,96%.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

