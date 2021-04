Wystąpi ona podczas wiosennej edycji Impact i uwierzcie nam - nikt tak jak ona nie potrafi opowiadać o niuansach nowych technologii i ich znaczeniu dla naszego życia!

Eva Kaili od 2014 jest posłanką do Parlamentu Europejskiego. W działalności na rzecz Wspólnoty Europejskiej dała się poznać jako zapalona orędowniczka potrzeby rewolucji cyfrowej.

To właśnie technologia i rewolucja cyfrowa są na samym szczycie jej priorytetów politycznych, za co została zresztą doceniona na forum międzynarodowym - w 2018 roku amerykański Politico zaliczył ją do grona czołowych europosłów zajmujących się tematyką cyfrową.

W tym samym roku otrzymała również „nagrodę europejską” za pracę nad europejską agendą cyfrową.

Sama Kaili mówi, że z racji swojego greckiego pochodzenia nie jest jej obce pojęcie kryzysu. Tym bardziej zdaje sobie sprawę, że konieczne jest znalezienie pewnych rozwiązań w nowych technologiach, a także kolejnych narzędzi cyfrowych, które faktycznie pomogą zrozumieć zmiany w otaczającym nas świecie.

Potrzebujecie fachowca od digitalizacji? Chcecie poznać tajniki skutecznego procesu cyfryzacji, zakrojonego na skalę międzynarodową? Jeżeli tak, to koniecznie musicie być z nami podczas wiosennej edycji Impact - jedną z naszych spekearek będzie właśnie Eva Kaili.

Zresztą, bądźmy szczerzy - nawet jeżeli szeroko pojęta cyfryzacja wzbudza w was takie emocje, jak podróż tramwajem, wykład greckiej ekspertki spowoduje, że odkryjecie jego prawdziwe znaczenie i dostrzeżecie procesy technologiczne, które już mają miejsce niemal na każdym kroku. A wtedy obojętność ustąpi miejsca ciekawości i dociekliwości.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia - Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami. Impact zmienił także podejście do formuły okrągłych stołów, które na Impakcie trwają krócej niż zazwyczaj, a podczas nich dyskutowane są bardzo konkretne tematy w wąskim, zamkniętym gronie. Zespół Impact stawia również na popularnych speakerów z zagranicy i nieustannie szuka nowych inspiracji technologicznych.

Impact to nie tylko miejsca rozwoju innowacji i nowego biznesu, ale też wysokiej rangi wydarzeń gospodarczo-polityczne. Na naszych wydarzeniach ogłoszono m.in.: uruchomienie programu Start in Poland, czy GovTech Polska oraz rozpoczęcia działalności Funduszu Tauron CVC – wspólnie z NCBR i PFR czy premiery Krajowego Planu Odbudowy.