"Przejście na rynek główny GPW uważamy, że jest to naturalny krok w rozwoju naszej spółki. W 2017 r. mieliśmy IPO i wtedy nasza kapitalizacja wynosiła ok. 40 mln zł. Po ponad 3 latach od debiutu (2018 r.) jest to prawie 700 mln zł i to pokazuje, jak dynamicznie nasza spółka się rozwija. Wchodząc na główny rynek GPW, otwieramy się na nowych inwestorów z kraju i z zagranicy. Zauważyliśmy także zainteresowanie naszą spółką ze strony funduszy zagranicznych" - powiedział prezes Krzysztof Kwiatek podczas debiutu spółki na GPW.

Członek zarządu Krzysztof Sałek zwrócił uwagę, że w związku z przejściem na główny rynek GPW spółka nie będzie zmieniać strategii.

"Dotychczasowa strategia sprawdza się i dzięki niej odnieśliśmy sukces. Nie planujemy jej zmiany. Jeżeli jednak w przyszłości będziemy ją zmieniać, to na pewno o tym poinformujemy rynek" - dodał Sałek.

Zarząd zapowiada także kolejne dodatki do gry "Green Hell" i nie zmienia harmonogramu w tym względzie.

"Chcemy utrzymać dotychczasowy model rozwoju 'Green Hell'a', mam na myśli cykliczne wydawanie bezpłatnych dodatków do gry i upgrade'ów. Aktualnie pracujemy nad drugą z trzech części 'Spirits of Amazonia', w której gracze będą mogli m.in. spotkać nowe postacie. To wszystko chcielibyśmy zrealizować jeszcze w 2021 r. A plany na kolejne lata będą powstawały w najbliższym czasie" - powiedział członek zarządu Tomasz Soból.

Dodał, że trwają także intensywne prace w spółce nad grą "Green Hell" na konsole Xbox One i PS4.

"Jesteśmy na ostatniej prostej, przed nami jest jeszcze proces certyfikacji. Jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to w czerwcu oddamy grę graczom konsolowym. Po tym debiucie chcemy rozpocząć pracę nad portem dla konsoli nowej generacji" - powiedział Soból.

Dziś akcje spółki Creepy Jar zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia, natomiast ok godz. 9:45 spadał o 0,51% do 969 zł.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka była notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

