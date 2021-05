"Obecnie jesteśmy w fazie wstępnego rozruchu warzelni soli w Stassfurcie. Faza stopniowego dochodzenia do pełnych mocy produkcyjnych i rozpoczęcie komercyjnej sprzedaży przewidziane jest na III kwartał tego roku" - powiedział Skowron podczas wideokonferencji.

Inwestycja o wartości ok. 140 mln euro ma docelowo produkować ok. 450 tys. ton soli rocznie, w formie tabletek solnych do uzdatniania wody, soli spożywczej oraz soli farmaceutycznej.

Spółka potwierdziła również, że jeszcze w 2021 roku zakończy się budowa nowego pieca do produkcji krzemianów w zakładzie w Żarach.

"Finalizujemy obecnie umowy z dostawcami i wykonawcami tej inwestycji, jesteśmy na dobrej drodze, by ukończyć ją zgodnie z planem w IV kwartale roku" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

