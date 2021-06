Wszystkie decyzje, będące docelowo wynikiem ustaleń rozmów pomiędzy obu firmami, podejmowane będą po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz, jeśli będzie taka potrzeba, zgód regulacyjnych, zastrzeżono.

"Jako Grupa Unimot wprowadziliśmy na polski rynek sieć Avia i rozwijamy ją od 2016 r., kiedy to przystąpiliśmy do Avia International. Cieszymy się, że do grona członków stowarzyszenia, tym samym operatorów stacji pod marką Avia, przystępuje kolejna polska firma. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na świadomość marki wśród klientów, a to przełoży się na sukces każdego z właścicieli stacji Avia. Wzorem innych europejskich krajów, będziemy wspólnie poszukiwać płaszczyzn współpracy, które mam nadzieję, docenią zarówno nasi klienci, jak i inwestorzy" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Do tej pory Unimot był jedynym operatorem stacji Avia w Polsce. Obecnie posiada 65 stacji tej marki, a do końca 2023 r., zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, zamierza powiększyć sieć swoich stacji do około 200 obiektów.

Grupa Pieprzyk posiada 80 stacji paliw, przede wszystkim w zachodniej i centralnej Polsce, które zmienią się w stacje marki Avia.

"Przystąpienie do stowarzyszenia Avia International otwiera nowe możliwości w rozwoju naszej sieci pod silną europejską marką, równocześnie mocno wzmacniając sieć Avia. Dalej, jako Grupa Pieprzyk, będziemy właścicielem tych stacji i będziemy nadal współpracować z naszymi dostawcami paliw i produktów. Jednocześnie będziemy mogli korzystać z doświadczeń wypracowanych przez największych europejskich operatorów stacji paliw oraz podzielić się własnymi rozwiązaniami. Wszyscy klienci, którzy nam do tej pory zaufali i doceniają naszą prawie 30-letnią historię w branży, z pewnością bardzo łatwo rozpoznają należące do nas stacje, ponieważ logo Grupy Pieprzyk będzie widniało obok logo Avia na pylonie cenowym. Marka Avia to nowy rozdział w historii Grupy Pieprzyk i jestem przekonany, że na tej współpracy skorzystają przede wszystkim nasi klienci" - powiedział założyciel Grupy Pieprzyk Antoni Pieprzyk.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

