"Wielokrotnie podkreślam fakt, że to właśnie dzięki procesom automatyzującym platformę możemy sprawnie obsługiwać dużą liczbę klientów przy optymalnym poziomie zasobów. To bezpośrednio przekłada się na niskie koszta, dzięki czemu możemy zaoferować konkurencyjną cenowo ofertę dla sprzedawców oraz kupujących" - powiedział prezes Mateusz Śmieżewski, cytowany w komunikacie.

Spółka uruchomiła chatbota przy wsparciu technologii KODA BOTS, doświadczonego partnera specjalizującego się wdrożeniach automatyzujących komunikację. Wirtualny asystent jest dostępny dla klientów całą dobę, dopasowując się na podstawie rozmów do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

"Po tygodniach testów nad funkcjonalnością chatbota i utworzeniu ponad 100 scenariuszy rozmów dla użytkowników, wdrożyliśmy go na platformę. Już w pierwszym tygodniu funkcjonowania skorzystało z niego ponad 5 000 klientów, co jest bardzo zadowalającym wynikiem. Jest to kolejny po automatycznej obsłudze zamówień krok w stronę pełnej automatyzacji platformy. Kolejnym krokiem jest wdrożenie rozwiązań ulepszających pozycjonowanie odpowiednich rekomendacji dla klientów" - dodał Śmieżewski.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z wszechstronnym doświadczaniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w kwietniu 2021 r.

(ISBnews)