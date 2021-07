Reklama

"Do naszych silników strategii rozwoju dodajemy globalną współpracę z funduszem Sisu. Da nam to dobry wgląd w rynek i potencjalne transakcje, gdyż jest to bardzo aktywny fundusz, który inwestuje w firmy z branży gier na wczesnym etapie rozwoju" - powiedział Zużałek podczas wideokonferencji.

Według jego słów, spółka oczekuje po inwestycji również rozszerzenia i dywersyfikacji know-how w gamingu mobilnym, rozpoznawalności w branży, a także potencjalnie wysokich zwrotów z inwestycji, na co ma wskazywać skuteczny track record funduszu.

Sisu Game Ventures jest bardzo aktywnym inwestorem early stage w branży gier wideo z ponad 58 zrealizowanych inwestycji. Analizuje ponad 150 firm rocznie. Fundusz przeprowadził 6 wyjść do dużych graczy branżowych, takich jak Zynga, King i Amazon. Zespół Sisu był zaangażowany w budowę 16 studiów produkujących gry w ciągu ostatnich ponad 30 lat.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)