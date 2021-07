Reklama

Rebranding jest kolejnym etapem konsolidacji usług w ramach Gi Group i wynika ze strategii biznesowej grupy, podkreślono.

"Rozpoczynany 19 lipca br. proces rebrandingu Work Service na Gi Group obejmie różnorodne działania. W ciągu najbliższych tygodni zostanie wprowadzone nowe oznakowanie biur firmy w całej Polsce, logo Gi Group pojawi się na wszystkich materiałach marketingowych. Zmianę identyfikacji wizualnej będą wspierały silne działania marketingowe, planowana jest m.in. kampania wizerunkowa" - czytamy w komunikacie.

Spółka Work Service S.A. nadal będzie działała jako podmiot prawny, zachowując dotychczasową nazwę przedsiębiorstwa. Oferowanie przez Work Service S.A. usług pod marką GI Group nie wpłynie na bieżącą obsługę klientów i kandydatów. Nie wymaga z ich strony podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie dotychczasowej współpracy, podkreślono.

"Inwestycja w Work Service S.A. i integracja usług pod jedną marką umacniają naszą pozycję konkurencyjną. Są też jasnym, pozytywnym komunikatem do rynku: jesteśmy dla Was obecni w Polsce we wszystkich obszarach, w których nas potrzebujecie: rekrutacji i zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej, stałej oraz outsourcingu pracowników 'blue collar' jako Gi Group, rekrutacji profesjonalistów i menedżerów jako Grafton Recruitment oraz wyższej kadry zarządzającej przez Wyser" - powiedział szef Gi Group na Europę Centralną Paolo Caramello, cytowany w komunikacie.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)