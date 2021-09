Reklama

"W 2021 roku Grupa Wielton zamierza przeznaczyć na inwestycje 45-50 mln zł. Zarząd nie planuje ekspansji geograficznej w 2021 roku. Podejmowane będą natomiast działania na rzecz wykorzystania potencjału spółek wchodzących w skład grupy" - czytamy w raporcie półrocznym.

Plany grupy obejmują m.in. utworzenie wielofunkcyjnego obiektu Centrum Obsługi Klienta w Wieluniu, a także rozbudowę mocy produkcyjnych oraz dalszą cyfryzację i automatyzację.

"W fabryce w Wieluniu planuje się uruchomienie zrobotyzowanej linii do spawania muld wywrotek. Natomiast w fabryce Fruehauf zostanie uruchomiona zrobotyzowana linia do spawania belek głównych ram naczep i centrum laserowego do cięcia i wykrawania blach (inwestycje te wesprze rząd francuski dotacją 750 tys. euro). W spółce Lawrence David ma zostać oddany do użytku wydział rozładunku podwozi przywożonych z Polski. Kończy się również proces alokacji produkcji komponentów pomiędzy dwoma zakładami brytyjskiej spółki. Podnoszone są możliwości produkcyjne spółki Langendorf Polska – w trakcie zakupu są dwa centra laserowe oraz prasy krawędziowe, tym samym powstanie wydział produkcji komponentów dla całej grupy Langendorf (dotychczas komponenty powstawały w kooperacji)" - zapowiedziano w raporcie.

W lutym br. prezes Paweł Szataniak informował, że nakłady inwestycyjne Grupy Wielton wyniosą 45-50 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do 62 mln zł w 2020 r.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 817 mln zł w 2020 r.

