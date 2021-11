Reklama

Koszty marketingu wyniosły 12,55 mln zł (-1% m/m), a koszty prowizji platform 1,33 mln zł (+18% m/m). Przychody pomniejszone o user acquisition (UA, pozyskiwanie graczy) i prowizje platform wyniosły w październiku 7,81 mln zł (+6% m/m), podano.

"W październiku ponownie przekroczyliśmy 20 mln zł przychodów. To już szósty taki miesiąc w tym roku i jednocześnie drugi najlepszy pod względem przychodów w naszej historii. Trend pokazuje, że sprawdza się nasza strategia oparta na 3 filarach: grach tworzonych wewnętrznie, spółkach joint venture oraz zewnętrznych projektach wydawniczych, a także rozbudowanym portfolio gier hyper-casual. Gry, które wydaliśmy w ostatnich miesiącach, zgodnie z planem mają dobre wyniki. Wciąż pracujemy nad nowymi tytułami, które moglibyśmy zaprezentować w najbliższych tygodniach. Konsekwentnie rozwijamy naszą działalność. BoomHits i nasze spółki joint venture są ważną częścią Grupy i osiągają coraz lepsze wyniki. Przykładem mogą być gry stworzone przez ADC Games i wspierane przez BoomHits, które od momentu powstania tego JV zostały pobrane już 13 milionów razy" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody z gier hyper-casual były w październiku niższe o 3% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ten gatunek odpowiada za 2/3 wszystkich przychodów Grupy BoomBit.

"Nowe gry hyper-casual, które ukazały się w ostatnim miesiącu to 'Jump into the Plane' przygotowane przez zespół BoomBit oraz 'High School First Day' i 'Hyper Touchdown 3D' wydane przez BoomHits. Najpopularniejszymi grami w październiku były 'Hunt Royale', 'Darts Club' i 'Construction Ramp Jumping'. 'Slingshot Stunt Driver' i 'Hyper Cards' (stworzona przez spółkę JV - ADC Games) podobnie jak we wrześniu także znacząco przyczyniły się do osiągniętych wyników" - podsumowano w materiale.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)