"Na mocy zawartego porozumienia przedsiębiorstwa zobowiązały się do wspólnego uczestniczenia w przetargach na projekty, które są dla obu stron interesujące, ale trudne do samodzielnej realizacji" - czytamy w komunikacie.

W tym celu spółki zamierzają powołać specjalne zespoły i udostępniać sobie wzajemnie posiadane zasoby, by razem realizować pozyskane projekty. Firmy planują także wspólne przygotowywanie dokumentacji i wymianę know-how.

"Cieszymy się z pozyskania w Polsce tak doświadczonego partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty, które wymagają współpracy dwóch silnych firm. Deklarujemy pełną gotowość na szeroką współpracę, a zarazem wsparcie w obszarze technicznym, sprzętowym oraz finansowym" - skomentował general manager Pinggao Group na rynek polski Li Xiao, cytowany w komunikacie.

Porozumienie w szczególności ma dotyczyć branży energetycznej, ale strony nie wykluczają też współpracy przy innych projektach.

"To porozumienie znacząco poprawia nasze możliwości ofertowania, nasz chiński partner zobowiązuje się bowiem do zapewnienia gwarancji finansowych, które w ostatnich latach często stanowiły dla Rafako barierę w przystępowaniu do projektów. My wnosimy między innymi wieloletnie doświadczeni znajomość rynku energetycznego w Polsce i Europie oraz referencje wymagane do realizacji projektów" - dodał wiceprezes Rafako Maciej Stańczuk.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

