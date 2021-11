Reklama

"Na koniec 2021 r., grupa zamierza osiągnąć wzrost NGR na poziomie ok. 35% w stosunku rok do roku. W perspektywie średniookresowej, grupa zamierza osiągnąć dynamikę wzrostu NGR na poziomie 20-25% rok do roku. W perspektywie długookresowej grupa zamierza osiągnąć dynamikę wzrostu NGR na poziomie 15-25% w stosunku rok do roku. Planowany wzrost NGR w połączeniu z zakładanymi korzyściami skali działalności grupy powinien mieć pozytywny wpływ na marżę EBITDA" - czytamy w prospekcie.

Na koniec 2021 r. oraz w perspektywie średnio- i długookresowej, celem grupy jest utrzymanie poziomu nakładów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących rozwoju produktów i platform, na poziomie zbliżonym do tego w 2019 r. tj. około 4% NGR, podano także.

W I-III kw. 2021 r. przychody z gier hazardowych netto grupy wyniosły 429,08 mln zł wobec 293,45 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. wyniosły 425,96 mln zł.

Jak podano w opublikowanym dziś prospekcie, oferta publiczna do 46 874 998 istniejących akcji, stanowiących do 30% kapitału zakładowego STS Holding, rozpoczyna się dziś od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od czwartku, 25 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 26 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 10 grudnia 2021 r.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

(ISBnews)