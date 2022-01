PGNiG opublikował w piątek komunikat nt. szacunkowych wybranych danych operacyjnych za czwarty kwartał oraz cały 2021 r.

Spółka przekazała, że na koniec ub.r. stan należących do PGNiG zapasów gazu, obejmujących też zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii, wynosił ok. 3 mld m sześc. Spółka zastrzegła, że stan ten obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalach. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii operatora przesyłowego gazu - Gaz-Systemu.

Z komunikatu firmy wynika, że w porównaniu do 2020 r., spółka podniosła wydobycie błękitnego paliwa. W ub.r. było to w sumie 5,39 mld m sześc. gazu; w 2020 było to 4,52 mld m sześc.

Zwiększone wydobycie odnotowało również PGNiG Upstream Norway. W 2021 r. było to 1,42 mld m sześc. gazu a w 2020 r. - 0,48 mld m sześc.

Firma przekazała, że wolumen importu gazu do Polski w 2021 roku wyniósł w sumie 16,13 mld m sześc., w porównaniu do 14,79 mld m sześc. w 2020 r. Jeśli chodzi o kierunek wschodni to w ub.r. do Polski dostarczono 9,91 mld m sześc. gazu. W 2020 r. było to 9 mld m sześc. W przypadku LNG to import wyniósł 3,94 mld m sześc.; w 2020 było to 3,76 mld m sześc.

W komunikacie przekazano, że wolumen sprzedaży gazu poza Grupę Kapitałową PGNiG w 2021 r. wyniósł 34,48 mld m sześc. (w 2020 r. było to 31,64 mld m sześc.) w tym PGNiG (w 2021 r. 18,75 mld m sześc; w 2020 - 18,99 mld m sześc.).

Jeśli chodzi o wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa, to w 2021 r. wyniósł on 13,14 mld m sześc. (w 2020 r. było to 11,57 mld m sześc.).

Spółka szacuje wydobbycie ropy w 2021 r. na 1375,5 tys. ton, w tym z PGNiG Upstream Norawy - 732,2 tys. ton. Wolumen sprzedaży ropy wyniósł odpowiednio 1 339,9 tys. ton i 696,7 tys. ton.

Spółka zastrzegła, że przedstawione w piątek informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione 24 marca podczas publikacji raportu okresowego. (PAP)

