Zysk operacyjny wyniósł 9,48 mln zł wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,1 mln zł wobec 8,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,36 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 34,63 mln zł rok wcześniej.

"Silny, stabilny wzrost przychodów grupy to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów. Wzrost zysku netto spowodowany jest także wzrostem stawek dla klientów, co firma planuje sukcesywnie realizować także w 2022 r. Nowi klienci napływają ze wszystkich sektorów: automotive, przemysł 4.0, medyczny, finanse, media i rozrywka oraz usługi geoprzestrzenne. W czwartym kwartale minionego roku rozpoczęliśmy realizację ponad 60 nowych projektów dla nowych i obecnych już klientów" - powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

W IV kw. 2021 r. grupa pozyskała 15 nowych klientów i zwiększyła zespół swoich ekspertów o 100 kolejnych osób. Na koniec grudnia 2021 r. łączna liczba współpracowników firmy wyniosła 874. Pod koniec 2021 r. Spyrosoft rozszerzył zakres oferty grupy dołączając do niej usługi związane z cyberbezpieczeństwem, co zaowocowało podpisaniem dwóch nowych kontraktów. To kolejny kwartał z kolei, w którym średnia liczba nowo zatrudnionych osób utrzymuje się na wysokim poziomie około 40 osób miesięcznie, podano również.

Spyrosoft planuje zwiększyć tempo zatrudnienia w nadchodzących kwartałach 2022 r., rozbudowując swoją obecność poza granicami Polski oraz zwiększając liczebność zespołu rekrutacyjnego.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak rozwija się nowe biuro w Szczecinie prowadzone przez naszą spółkę Spyrosoft Synergy. Zatrudniliśmy już w nim 30 osób, pozyskaliśmy 5 klientów. Podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu placówki w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Lokalizacja ta nie tylko pozwoli uzyskać dostęp do dużej grupy specjalistów IT, ale również, ze względu na strefę czasową, ułatwi codzienną współpracę z rosnącą liczbą klientów z USA" - dodał Weiske.

Stabilny popyt na usługi IT, rosnąca liczba klientów oraz wysoka skuteczność procesów rekrutacyjnych są dobrymi prognostykami dla kolejnych okresów. Dlatego zarząd grupy optymistycznie patrzy na dalszy wzrost przychodów i liczby współpracowników. Zarówno organiczny, jak i poprzez akwizycje firm, które uzupełniają zakres usług Spyrosoft, podsumowano.

W całym 2021 r. spółka miała 17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173,84 mln zł w porównaniu z 112,76 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 31,8 mln zł wobec 25,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 3,53 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Jest notowana na NewConnect od 28 lutego 2020 r.

