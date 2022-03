Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 30,03 mln zł wobec 40,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 38,95 mln zł w 2021 r. wobec 51,86 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,12 mln zł w 2021 r. wobec 87,1 mln zł rok wcześniej.

"Mimo niesprzyjającego otoczenia nie zamierzamy zmieniać naszych planów na kolejne kwartały, które są dobrze zdefiniowane i nie dotyczą tylko premier gier, do których obecnie przygotowujemy się. W sierpniu 2021 roku pokazaliśmy pierwszy materiał promocyjny dotyczący 'Frostpunka 2', czyli jednej z trzech gier własnych, oprócz 'Dolly' i 'Projektu 8', nad którymi pracujemy obecnie. Odzew fanów na zapowiedź wydania tytułu, który nie będzie jedynie prostą kontynuacją pierwszej gry z tej serii, mierzony choćby wysoką pozycją na wishliście Steam, przerósł nasze oczekiwania. Liczymy, że odsłaniając kulisy dwóch kolejnych produkcji, w tym jednej z naszego wydawnictwa, co planujemy jeszcze w tym półroczu, spotkamy się z równie pozytywnym odbiorem. Uchylając rąbka tajemnicy, nie są to jedyne ciekawe informacje, które szykujemy na najbliższe miesiące. Równie interesująco zapowiada się też II półrocze tego roku, w którym będziemy m.in. dzielić się kolejnymi wiadomościami na temat 'Frostpunka 2' i pozostałych produkcji" - czytamy w liście zarządu spółki.

Zarząd zapowiedział też, że w tym roku "lista płac powinna powiększyć się o kolejnych 50-60 członków zespołu". Obecnie spółka zatrudnia ponad 200 osób.

11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

