Zysk operacyjny wyniósł 38,01 mln zł wobec 43,06 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 60,06 mln zł wobec 60,45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 681,46 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 2 392,57 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wciąż trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce obserwujemy stabilizację rynku dystrybucji leków, na którym operuje Neuca. Detaliczny rynek apteczny i rynek hurtowy zwiększyły swoją wartość o ponad 6% rok do roku, wartość rynku hurtowego osiągnęła 34 mld zł. Po niższej dynamice w roku 2020 widzimy powrót do dynamiki rynku sprzed okresu pandemii. Strategiczny dla Grupy Neuca segment aptek niezależnych radzi sobie coraz lepiej. Wyhamowuje tempo spadku segmentu aptek niezależnych, które w ubiegłym roku osiągnęło najniższy, nigdy wcześniej nienotowany poziom (-0,63 pkt. proc. r/r). Świadczy to o rosnącej równowadze pomiędzy segmentami aptek niezależnych i sieciowych na rynku dystrybucji leków" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 150,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 141,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 864,26 mln zł w porównaniu z 9 244,89 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku Grupa zwiększyła sprzedaż o 6,7% do 9,9 mld zł. W IV kwartale Neuca wypracowała niemal 2,7 mld zł przychodów (+12,1% rok do roku). W ujęciu całorocznym i w IV kwartale dynamika wzrostu sprzedaży Neuca była zbliżona do dynamiki rynku. Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w 2021 roku był wyższy od bardzo dobrych rezultatów z 2020 roku o ponad 11% i przekroczył 171 mln zł. Wysokie wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w realizacji wybranych przez nas mierników strategicznych (np. ilościowy udział klientów, dla których Neuca jest pierwszym dostawcą: ponad 40%, wartościowy udział klientów współpracujących: 82,5%). Potwierdza to słuszność naszych założeń i właściwy sposób monitorowania realizacji strategii. To stanowi ogromną wartość, która umacnia nas w strategicznym myśleniu o kolejnych latach i buduje wartość firmy" - napisał także Piotr Sucharski.

Wyodrębnione segmenty obszaru pacjenckiego wypracowały w 2021 roku 303 mln zł przychodów (+64,5% rok do roku) oraz 35,5 mln zł zysku operacyjnego przy dynamice sprzedaży przekraczającej 80%. W IV kwartale udział wybranych segmentów biznesów pacjenckich w zysku operacyjnym Grupy bez zdarzeń jednorazowych przekroczył 25%, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2021 r. wyniósł 158,87 mln zł wobec 132,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2021 roku, w programach partnerskich Partner, Partner+ uczestniczyły 1543 apteki, a w programie IPRA 1899 aptek, w sumie oznacza to 21% wzrost rok do roku. Udziały Neuca w strategicznym segmencie aptek niezależnych osiągnęły w IV kwartale ponad 38%. Grupa utrzymuje silną pozycję największego gracza na rynku hurtu aptecznego na poziomie blisko 32% udziałów, podała spółka.

W 2021 roku Neuca dołączyła 9 nowych przychodni (w tym 6 w IV kwartale). Łącznie dysponowała 73 przychodniami na koniec 2021 r. Grupa pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła do 202 tys. osób.

W 2021 roku NEUCA wzmocniła pozycję na rynku badań klinicznych (inwestycje w MTZ Clinical, Exom Group).

"Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy Neuca obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, co czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, realizującą ponad 500 badań klinicznych rocznie. W ostatnim kwartale 2021 roku skupiliśmy się na integracji technologicznej w obszarze CRO (integracja systemów i narzędzi związanych z digitalizacją procesów badań klinicznych) spółek Clinscience i Exom Group. Autorska technologia ma stanowić o przyszłej przewadze konkurencyjnej obszaru badań klinicznych w Neuca" - wskazał prezes.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%.

