Reklama

Reklama

"Dywidenda Betsys wpłacona do STS SA docelowo zasili wynik finansowy STS Holding SA i zostanie wypłacona akcjonariuszom zgodnie z polityką dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Polityka dywidendy STS Holding zakłada wypłatę 100% jednostkowego zysku netto. Betsys z Grupy STS działa na terenie Czech i Polski, podano także.

"Tylko najwięksi operatorzy na świecie posiadają własną platformę bukmacherską i niezależne zaplecze technologiczne. Tymczasem Betsys z Grupy STS dostarcza pełne spektrum rozwiązań dla zakładów sportowych. Jest największym dostawcą tego typu w naszej części kontynentu. Platforma Betsys obsługuje wszystkie kanały sprzedaży - mobile, online, retail. Naszym celem jest jej dalszy rozwój oraz budowanie naszych przewag i nowych kompetencji w tej kategorii" - powiedział prezes STS Holding Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku NGR Grupy STS wzrósł o ok. 30% r/r do rekordowych ok. 565 mln zł. NGR to wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2021 r.

(ISBnews)