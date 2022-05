Reklama

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia: zysk spółki netto za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 210 000 000 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Energa odnotowała 968 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 393 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 210 mln zł wobec 197 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)