Reklama

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł za I kwartał 2022 r. ok. 12 763 tys. zł i był wyższy o ok. 4 474 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2022 r. wyniosły ok. 325,7 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 142,42 mln zł zł tj. o ok. 78% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jednostkowy zysk netto wyniósł ok. 5,12 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 3,21 mln zł r/r.

"Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową Ferrum za I kwartał 2022 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2022 r." - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 605 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)