Obecnie stronami umowy inwestycyjnej, zawartej pierwotnie przez wspólników The Batteries, są: Aper Ventures Sp. z o.o. S.K.A. ASI, The Batteries oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne, podał Holding.

"The Batteries ogłasza zamknięcie rundy A w wysokości 35 mln zł. Finansowanie pochodzi zarówno od dotychczasowego inwestora - funduszu Aper Ventures, który jest liderem rundy, a także od Januarego Ciszewskiego i JR Holding, EIT InnoEnergy oraz UAB Electronics System. Środki zostaną przeznaczone na budowę linii produkcyjnej w fabryce w Rzeszowie, umożliwiającej sprzedaż bezpiecznych i ekologicznych baterii na skalę globalną. Spółka chce także zwiększyć zespół inżynierów, odpowiedzialnych za dalszy rozwój przełomowej technologii solid state. Łączna kwota pozyskanych do tej pory środków przekracza 50 mln zł" - czytamy w komunikacie The Batteries.

Z kolei JR Holding podał, że w konsekwencji zawarcia umowy inwestycyjnej Holding oraz fundusz Aper Ventures dokonają inwestycji w zakładanej łącznej wysokości 18 mln zł w dwóch transzach, w tym JRH obejmie docelowo 392 nowo utworzone udziały stanowiące 12,5% kapitału zakładowego The Batteries w zamian za 12 mln zł. Realizacja drugiej transzy inwestycji w kwocie 6 mln zł uzależniona będzie od realizacji ustalonych przez strony celów - KPI, przy czym termin realizacji ustalono do 30 września 2022 r.

"Strony ustaliły, że wyjście inwestorów z inwestycji po pomyślnej realizacji wszystkich KPI zostanie umożliwione z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia, tj. wniesienia przedsiębiorstwa The Batteries do Nexity. Realizacja odwrotnego przejęcia oznaczać będzie konwersję 100% udziałów The Batteries na 85,5% akcji Nexity, przy czym odwrotne przejęcie zostanie zrealizowane pod warunkiem uregulowania wszelkich kwestii organizacyjno-prawno-formalnych będących przedmiotem dotychczasowo prowadzonej działalności Nexity, których zakres został szczegółowo ujęty w umowie inwestycyjnej do momentu wprowadzenia The Batteries na GPW, w ramach odwrotnego przejęcia oraz pozytywne zakończenie due-diligence Nexity przez The Batteries" - czytamy w komunikacie JR Holding.

The Batteries to polska spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy wcześniej zaprojektowali niestandardowe urządzenia do produkcji próżniowej dla Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych korporacji, wskazał Holding.

The Batteries podaje, że jest pierwszą na świecie firmą, która rozwija unikatową w skali globalnej technologię nisko-kosztowej produkcji bezpiecznych i ekologicznych baterii "solid state" do masowych zastosowań w IoT, takich jak czujniki przemysłowe, smartwatche, beacony, urządzenia medyczne, drony czy hulajnogi elektryczne.

"Baterie TFB (Thin Film Solid State Batteries) zastąpią tradycyjne baterie litowo-jonowe, a dzięki ich wykorzystaniu, znacznemu skróceniu ulegnie czas ładowania urządzeń, wydłuży się efektywność ich pracy oraz żywotności. Naładowanie smartfona zajmie do 15 minut, a bateria będzie działać 2 razy dłużej. To spowoduje, że urządzenia elektroniczne masowego użytku staną się oszczędniejsze. Pomysłodawcy technologii zwracają również uwagę na bezpieczeństwo nowych baterii, które nie będą już wybuchać" - czytamy w komunikacie.

"The Batteries tworzy produkt, który posiada bardzo szerokie zastosowanie, a jego potencjał rynkowy jest ogromny. Founderzy udowodnili, że ich opatentowana technologia produkcji pozwala wyprodukować bezpieczne baterie, które są (w zależności od użycia) nawet 10-200 razy tańsze niż innych firm produkujących baterie solid state. Wierzymy, że w ciągu następnych lat każdy z nas, używając elektroniki, będzie miał w swoim urządzeniu naszą baterię" - skomentował managing partner w Aper Ventures Jacek Błoński, cytowany w komunikacie The Batteries.

"Trudności z ciężkimi, relatywnie mało pojemnymi, a czasem wybuchającymi bateriami są istotną barierą rozwoju wielu nowoczesnych sektorów dzisiejszej gospodarki. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi nasza najnowsza inwestycja - The Batteries. Produkt, który jest już praktycznie gotowy do implementacji w zastosowaniach gdzie wymagane są niewielkie, ale niezawodne, pojemne i trwałe baterie jest bardzo poszukiwany na rynku. Uruchomienie produkcji i komercjalizacja opracowanych rozwiązań pozwolą wyprzedzić konkurencję i zająć miejsce na tym rynku o ogromnym potencjale. Zawsze inwestujemy w przedsięwzięcia posiadające sprawdzony produkt i zmotywowany zespół - jesteśmy przekonani, że to połączenie również w przypadku The Batteries zagwarantuje sukces tej firmie, a co za tym idzie inwestorom" - dodał główny akcjonariusz i prezes JR Holding January Ciszewski.

Jak podkreśla Holding, inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającą na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, biotechnologiczną i nowoczesnych mediów.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

