Oznacza to też wzrost poziomu przedsprzedaży o ok. 1,9% w porównaniu do tego samego okresu 2019 r., przy czym "rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej", podano w komunikacie.

Spółka zaznacza, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2022 r.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

