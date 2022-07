Mercor podtrzymuje plan zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej do 60% do końca obowiązywania aktualnej strategii, czyli do końca roku obrotowego 2022/2023, w porównaniu do ok. 50% na koniec poprzedniego roku obrotowego, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

Reklama "W poprzednim roku obrotowym nie było postępu w zmianie struktury sprzedaży i zakładanym w strategii wzroście eksportu do 60%, bo sprzedaż krajowa rosła w tempie 38%, przy tak dużej dynamice trudno było dogonić ten wynik w eksporcie" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej. W konsekwencji udział eksportu w sprzedaży grupy nawet nieznacznie się obniżył i wynosił około 50% na koniec roku obrotowego 2021/2022 (tj. kwiecień 2021 - marzec 2022). "Nadal jednak podtrzymujemy plan osiągnięcia 60% udziału eksportu do końca obowiązywania strategii, czyli obecnego roku obrotowego. Mamy plan, by stawiać na eksport, czyli prowadzić bardziej bezpieczny biznes, bo w kraju jesteśmy już zdecydowanym liderem rynkowym" - dodał prezes. Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)