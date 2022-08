Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,43 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,85 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 43,19 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 roku Dadelo S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 2 112 tys. zł wobec 4 533 tys. zł osiągniętych w I poł. 2021 roku. Główne czynniki kreujące wynik finansowy w 2022 roku to:

- Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży: Bardzo dobre przygotowanie do sezonu w postaci szerokiej oferty produktowej, optymalnego zabezpieczenia stanów magazynowych a także sprzyjającej koniunkturze sprzedaży online pozwoliły zwiększyć przychody ze sprzedaży o ponad 40%.

- Koszty operacyjne wzrosły o 69% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i były w głównej mierze związane ze wzrostem usług obcych, gdzie zaksięgowano koszt reklamy telewizyjnej.

- Dodatnie przychody finansowe (212 tys. zł). Na ostateczny wynik na tym rodzaju działalności miały wpływ różnice kursowe.

- Podatek dochodowy za I półrocze 2022 roku w wysokości 509 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Podstawowymi kategoriami tworzącymi przychód były części rowerowe, których udział w sprzedaży wyniósł 28%, następnie rowery 27%, akcesoria 23%, odzież i obuwie 19%, pozostałe 3%. Wszystkie oferowane kategorie odnotowały bardzo dynamiczne wzrosty w porównaniu do roku poprzedniego. Najbardziej rozwijała się sprzedaż rowerów na co miała wpływ dobrze przyjęta oferta rowerów pod marką własną Unity oraz Oxfeld, podano także.

Z kolei głównym składnikiem kosztów operacyjnych były usługi obce, które w I poł. 2022 roku wraz ze wzrostem sprzedaży wzrosły i wyniosły 10,03 mln zł wobec 5,31 mln zł w I poł. 2021. W tych kosztach ujęta została kampania reklamowa firmy przeprowadzona w kinach oraz kampania telewizyjna. Dzięki przeprowadzeniu tych kampanii udało się znacznie zwiększyć rozpoznawalność marki sklepu Centrumrowerowe.pl. Drugim istotnym elementem kosztów operacyjnych były wynagrodzenia, które wyniosły w 3,65 mln zł wobec 2,33 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost tych kosztów wynikał z konieczności zwiększenia zatrudnienia niezbędnego do obsługi rosnącej sprzedaży oraz rozwoju spółki. Udział tej kategorii kosztów w odniesieniu do przychodów zwiększył się do 6% wobec 5,4% w analogicznym okresie poprzednim.

"Priorytetem prac zarządu w I półroczu 2022 roku było dynamiczne powiększanie sprzedaży produktów przy zachowaniu marży na wysokim ponad 28-proc. poziomie. W dalszej części roku zarząd będzie koncentrował się na zwiększaniu liczby klientów oraz powiększaniu asortymentu (na koniec czerwca 2022 liczba dostępnych produktów w sklepie - SKU - przekroczyła 30 tys.)" - czytamy dalej.

Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)