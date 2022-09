Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,26 mln zł wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,19 mln zł wobec 1,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,69 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 10,76 mln zł rok wcześniej.

"Mimo wielu globalnych zawirowań, przychody Vivid Games za ten okres wzrosły aż o 74%, porównując pierwsze półrocze 2022 do 2021. W okresie objętym raportem skupiliśmy się przede wszystkim na wzmocnieniu naszych kluczowych marek. Zarówno 'Real Boxing 2', jak i 'Eroblast' zwiększyły liczbę użytkowników oraz rozszerzyły ofertę kierowaną do graczy. Jesteśmy przekonani, że dalsze działania w tym kierunku, połączone z coraz bardziej rentownymi kampaniami UA, przyniosą efekty, zakreślone w naszej strategii" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

W I półroczu 2022 roku największy udział w osiągniętych przychodach miały marka "Real Boxing" (71%) i gra "Eroblast" (16%).

Do końca sierpnia 2022 gry marki "Real Boxing" zostały pobrane łącznie ponad 113 mln razy.

Koszty wytworzenia na własne potrzeby stanowią 55% wobec poziomu z analogicznego okresu 2021 roku. Zmniejszenie wynika ze skupienia prac nad rozwojem posiadanych już tytułów, których koszty odnoszone są do kosztów bieżącej działalności, podała też spółka.

"Stabilność finansową spółki ugruntowała sprzedaż technologii Bidlogic. Zysk netto z transakcji, w kwocie ok. 4,2 mln zł, istotnie wpłynie na wyniki spółki za III kwartał i cały rok 2022. W nadchodzących tygodniach podejmiemy też decyzję co do wcześniejszej spłaty obligacji i zamknięcia układu" - czytamy dalej w liście.

Vivid Games zawarł umowę sprzedaży technologii Bidlogic na rzecz Publishers Revenue Optimization z Wrocławia, działającej pod marką optAd360 1 września br. Transakcja ma przynieść spółce 4,2 mln zł zysku netto.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

