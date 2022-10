Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 20,3 mln zł wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 276,77 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 130,78 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, spółka szczególnie dobrze radziła sobie w drugim kwartale tego roku. Zysk netto za sam II kwartał 2022 roku wyniósł 11 mln zł wobec zysku netto 2,4 mln zł w II kwartale 2021 roku. Również przychodowo tegoroczny drugi kwartał prezentuje się lepiej niż zeszłoroczny, generując ponad dwukrotnie wyższą sumę przychodów (276,77 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Funkcjonowanie w strukturze konglomeratu to dla nas recepta na dobre wyniki w tym trudnym dla przedsiębiorców i gospodarki czasie" - skomentował prezes Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2022 r. spółka miała 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,22 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 448,26 mln zł w porównaniu z 226,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk ogółem w I poł. br. wyniósł odpowiednio: 2,38 mln zł wobec 3,28 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w tym okresie odpowiednio: 37,66 mln zł wobec 48,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Immobile w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 448,3 mln zł, co oznacza wzrost o 221,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Wszystkie segmenty działalności konglomeratu poprawiły przychody w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego. Największy udział w przychodach Grupy ma segment przemysłu oraz budownictwa przemysłowego, odpowiedzialne kolejno za 28% i 30% przychodów Grupy. Największą dynamiką wzrostu pochwalić się może również segment budownictwa przemysłowego, który wzrósł ponad 3-krotnie r/r, do sumy 135 mln. Podobnie mocną dynamiką pochwalić się może sektor hotelarski, którego przychody wzrosły do 55,2 mln zł (14,3 mln zł w I półroczu 2021). W raportowanym okresie otwarto dwa nowe obiekty i znacznie poprawiono wskaźniki branżowe, takie jak obłożenie, średnia cena sprzedanego pokoju czy przychód na dostępny pokój" - czytamy dalej w komunikacie.

W I półroczu bieżącego roku GK Immobile wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 69,5 mln zł (rentowność na poziomie 15,5%) wobec 43,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (rentowność 19,3%).

Reprezentujące sektor przemysłowy oraz sektor automatyki i elektroenergetyki spółki zależne Grupy - PJP Makrum oraz Atrem - już wcześniej zaprezentowały pozytywne wyniki finansowe za I półrocze bieżącego roku, podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 2,2 mln zł wobec 2,13 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

