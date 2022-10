Reklama

Założona w 2002 r. firma SysteMedic specjalizuje się w imporcie, marketingu i dystrybucji doskonałych technologii medycznych do szpitali, centrów medycznych i klinik w Izraelu. Firma reprezentuje wyłącznie jedne z największych i wiodących firm medycznych na świecie, dostarczając i tworząc zaawansowane technologicznie i innowacyjne rozwiązania, podano.

"Wzmocnieni po sprzedaży Medi-Lynx i nadchodzącą transakcją z Biofund możemy - zgodnie z naszymi celami strategicznymi - skoncentrować się na rozwoju biznesu, którego kluczowym elementem, obok rozwoju technologii, jest ekspansja międzynarodowa. Rynek izraelski jest kolebką najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny medycyny i diagnostyki, dlatego bardzo cieszy nasz podjęcie współpracy z tak istotnym i doświadczonym partnerem, jakim jest SysteMedic. Obecność w Izraelu zwiększy rozpoznawalność naszej technologii nie tylko na tym rynku, ale także na całym świecie, który z uwagą śledzi to, co dzieje się lokalnie. Kooperacja z SysteMedic jest także jednym z pierwszych pozytywnych efektów współpracy, którą podejmujemy z Biofund. Z jednej strony, nasi obecni i potencjalni partnerzy handlowi postrzegają Medicalgorithmics jako solidny i dodatkowo wzmocniony nowym partnerstwem podmiot, dostarczający najlepsze na rynku rozwiązania do diagnostyki zaburzeń rytmu serca: Pocket ECG, a wkrótce także QPatch i DeepRythmAI. Z drugiej, dostrzegają dodatkowy potencjał wynikający z poszerzenia portfolio rozwiązań dla kardiologii w efekcie wspólnego z Kardiolytics rozwoju i komercjalizacji technologii VCAST (Virtual Coronary Stress Test), wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej analizy danych z tomografii komputerowej (TK) serca, co nastąpi po przejęciu Kardiolytics. AI to przyszłość kardiologii - dzięki niej skróci się czas niezbędny do przeprowadzenia pełnej i precyzyjnej diagnostyki, co znacząco zwiększy przeżywalność i wyleczalność pacjentów ze schorzeniami układu krwionośnego. Cieszymy się, że uczestniczymy w rozwoju tej niezwykle ważnej dziedziny diagnostyki" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics Jarosław Jerzakowski, cytowany w komunikacie.

1 października 2022 roku Medicalgorithmics zawarł z Biofund Capital Management LLC umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest objęcie 4 976 384 akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez Biofund za wkład w wysokości ok. 220 mln zł. Cena emisyjna wynosić będzie 44,27 zł za akcję. W wyniku transakcji Medicalgorithmics stanie się właścicielem 100% akcji w Kardiolytics Inc, producenta algorytmów do automatycznej analizy zdjęć tomografii komputerowej serca, przeznaczonej do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej, przypomniano.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

