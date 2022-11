Reklama

Frozen Way odpowiedzialny jest za publikację gry w sklepach cyfrowej dystrybucji na konsole (wydawca), a także do prowadzenia działań promocyjnych i sprzedażowych w odniesieniu do kry. Wykonawcą umowy jest ConsoleWay, natomiast zamawiającym grę jest Live Motion Games.

"Wykonawca zobowiązany jest do przekazania finalnej wersji gry do akceptacji przez spółkę oraz wydawcę w terminie jednego roku od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo, przez okres jednego roku od daty opublikowania gry na ostatniej z konsol, wykonawca zapewni wsparcie techniczne gry poprzez tworzenie patchów, aktualizacji graficznych oraz wsparcie w prowadzeniu komunikacji ze społecznością odbiorców gry" - czytamy w komunikacie Live Motion Games.

Live Motion Games posiada majątkowe prawa autorskie do gry w wersji na PC, natomiast, w celu realizacji umowy, udzieli wykonawcy licencji na zasadach określonych w umowie.

"Z tytułu zawarcia umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 000 zł, które płatne będzie przez wydawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia 20 tys. sprzedanych egzemplarzy gry netto (po pomniejszeniu o zwroty) w ciągu roku od rozpoczęcia sprzedaży gry w wersji na daną konsolę wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 000 zł płatne przez wydawcę za każdą z wersji konsolowych, dla której ten ilościowy próg sprzedażowy zostanie przekroczony. W przypadku przekroczenia 40 tys. sprzedanych egzemplarzy gry netto (po pomniejszeniu o zwroty) w ciągu roku od rozpoczęcia sprzedaży gry w wersji na daną konsolę wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 000 zł płatne przez wydawcę za każdą z wersji konsolowych, dla której ten ilościowy próg sprzedażowy zostanie przekroczony" - czytamy dalej.

Przychody z tytułu sprzedaży gry (pomniejszone o bezpośrednie koszty dystrybucji oraz podatek potrącany przez poszczególne platformy dystrybucyjne) w pierwszej kolejności będą pokrywać poniesione przez wydawcę koszty wynagrodzenia wykonawcy. Następnie po pokryciu tych kosztów przez cały okres dystrybucji gry spółce będzie przysługiwać 65% przychodów z tytułu sprzedaży gry (pomniejszonych o bezpośrednie koszty dystrybucji oraz podatek potrącany przez poszczególne platformy dystrybucyjne), natomiast wydawca będzie uprawniony do pozostałych 35% przychodów, podsumowano.

Live Motion Games prowadzi działalność na rynku gier wideo. Studio zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Spółka powstała w 2017 roku. Jej wiodącym akcjonariuszem jest notowany na GPW wydawca i producent gier komputerowych - PlayWay. Od czerwca 2021 r. spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)