Producent słynnego urządzenia “Alexa” – Amazon – ogłosił niedawno wprowadzenie “środków oszczędnościowych”, które mogą wpłynąć na rozwój sztucznej inteligencji – informuje Wall Street Journal.

Statista zaznacza, iż ta grupa urządzeń nie cieszy się zbyt wielką popularnością. Niewielu klientów korzysta z opcji głosowej np. przy zakupach. Urządzenia są częściej wykorzystywane do odtwarzania muzyki.

W jakich państwach konsumenci najczęściej korzystają z pomocy wirtualnego asystenta?*

Indie 37 proc.;

37 proc.; Wielka Brytania 35 proc.:

35 proc.: Chiny 29 proc.:

29 proc.: Stany Zjednoczone 25 proc.;

25 proc.; Niemcy 23 proc.;

23 proc.; Francja 19 proc.;

19 proc.; Austria 17 proc.;

17 proc.; Szwajcaria 15 proc.;

15 proc.; Polska 6 proc.;

6 proc.; Finlandia 6 proc.

*Grafika przedstawia odsetek respondentów posiadających urządzenie, będące wirtualnym asystentem.

Badanie (w każdym z powyższych państw) zostało przeprowadzone na grupie od 2 tys. do 9 tys. ankietowanych w wieku od 18 do 64 lat w okresie od października 2021 do listopada 2022.