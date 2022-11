Reklama

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za III kwartały 2022 r. wyniosły ok. 216,7 mln zł w porównaniu do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2022 r. w wysokości ok. 146,3 mln zł (za okres III kwartałów 2021 r. przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły ok. 145,5 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła za III kwartały 2022 roku ok. 59 mln zł w porównaniu do ok. 63,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na polepszenie wyniku operacyjnego oraz netto była konieczność zaksięgowania spadku cen uprawnień do emisji CO2 z poziomu 84,54 euro (kurs 4,6806 zł/euro) na koniec I półrocza 2022 roku do poziomu 66,87 euro (kurs 4,8698 zł/euro) na koniec III kwartału 2022 roku poprzez aktualizację rezerw na niewykupione uprawnienia za 2020, 2021 roku oraz emisję za 6 miesięcy 2022 roku, które w kwocie odpowiednio 69,9 mln zł dotyczyły aktualizacji rezerw za lata 2020-2021, a w kwocie 16,2 mln zł dotyczyły utworzonych rezerw na poczet emisji I półrocza 2022 roku i łącznie w kwocie 86,2 mln zł zwiększyły wynik III kwartału 2022 roku. Powyższa, cykliczna operacja ma charakter wyłącznie księgowy i wynika z oczekiwanej już konieczności aktualizacji księgowego ujęcia rezerw związanych z niezakupionymi uprawnieniami do emisji CO2 za lata 2020 -2021 oraz III kwartałów 2022 roku" - czytamy dalej.

Ostateczne dane finansowe zostaną opublikowane przez spółkę 24 listopada.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

