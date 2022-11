Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 7,76 mln USD wobec 1,09 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,42 mln USD wobec 8,9 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,79 mln USD w I-III kw. 2022 r. wobec 25,7 mln USD rok wcześniej.

"W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2022 r. operacyjna wartość retroaktywna netto w grupie utrzymywała się na wysokim poziomie, tj. średnio wyniosła 120,13 USD/boe (9 miesięcy zakończone 30 września 2021 r. - 34,13 USD/boe), w tym: w Rumunii - 195,73 USD/boe (9 miesięcy zakończone 30 września 2021 r. - 37,79 USD/boe), w Tunezji - 59,11 USD/boe (9 miesięcy zakończone 30 września 2021 r. - 26,05 USD/boe). [...] Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 8,6 mln USD (9 miesięcy zakończone 30 września 2021 r. - 9,3 mln USD), z czego: 6,9 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii, 1,7 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Tunezji" - czytamy w raporcie.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2022 r. średnie dzienne wydobycie zmalało w ujęciu rok do roku o 872 boe, tj. 48%, do poziomu 938 boe/d (w analogicznym okresie 2021 r. - 1 810 boe/d). Średnie dzienne wydobycie w Rumunii zmalało w ujęciu rok do roku o 821 boe, tj. 66%, do poziomu 422 boe/d (w analogicznym okresie 2021 r. - 1 242 boe/d). Profil wydobycia w tym kraju odzwierciedla charakterystyczny dla płytko występujących zasobów gazu proces naturalnego sczerpywania się złoża. W lutym 2022 r. na odwiercie Moftinu-1007 zamontowano i oddano do eksploatacji drugi aparat do kompresji głowicowej. Montaż urządzeń do kompresji głowicowej na wybranych odwiertach pozwolił na ustabilizowanie poziomów wydobycia z nich.

Średnie dzienne wydobycie w Tunezji zmalało w ujęciu rok do roku o 51 boe, tj. 9%, do poziomu 517 boe/d (w analogicznym okresie 2021 r. - 568 boe/d). Dzięki realizacji przez spółkę programu montażu i konserwacji pomp wgłębnych wydobycie w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2022 r. utrzymywało się na stabilnym poziomie. Na grudzień 2022 r. planowane jest przystąpienie do prac rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem wieży wiertniczej CTF-004, która jest obecnie w trakcie demontażu u do innego operatora. Na terenie pola Chouech Es Saida są aktualnie realizowane kolejne zabiegi rekonstrukcyjne w celu zwiększenia wydobycia, podano również.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)