Serinus odnotował 2,96 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 1,83 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,87 mln USD wobec 5,03 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,5 mln USD wobec 8,69 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,88 mln USD w I poł. 2023 r. w porównaniu z 29,26 mln USD rok wcześniej.

"W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2023 r. przychody ze sprzedaży zmalały o 20,4 mln USD do poziomu 8,9 mln USD (w analogicznym okresie 2022 r. - 29,3 mln USD), do czego przyczynił się przede wszystkim spadek średniej uzyskiwanej przez Grupę ceny sprzedaży węglowodorów o 79,90 USD/boe do poziomu 74,93 USD/boe (w analogicznym okresie 2022 r. - 154,83 USD/boe) oraz zmniejszenie wydobycia w Rumunii" - czytamy w raporcie za I półrocze.

"Średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży ropy spadła o 26,88 USD/bbl do poziomu 74,75 USD/bbl (w analogicznym okresie 2022 r. - 101,63 USD/bbl), a średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży gazu ziemnego o 21,24 USD/Mcf do poziomu 12,56 USD/Mcf (w analogicznym okresie 2022 r. - 33,80 USD/Mcf)" - podano.

Spółka wskazała, że w I poł. 2023 r. łączne nakłady inwestycyjne spółki, przed uwzględnieniem korekt z tytułu kapitału obrotowego, ukształtowały się na poziomie 5,0 mln USD (w analogicznym okresie 2022 r. - 4,2 mln USD).

"Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę w Rumunii wyniosły 0,5 mln USD (w analogicznym okresie 2022 r. - 3,5 mln USD) i dotyczyły głównie montażu pompy do zatłaczania wody w odwiercie Canar-1, instalacji zasilanego panelami fotowoltaicznymi radiowego systemu telekomunikacji na terenie Zakładu Przetwarzania Gazu Moftinu oraz dalszego przedłużenia koncesji Satu Mare. Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę w Tunezji wyniosły 4,5 mln USD (w analogicznym okresie 2022 r. - 0,7 mln USD), z czego 3,4 mln USD było związane z zabiegami rekonstrukcyjnymi w odwiertach, a 1,1 mln USD przeznaczono na zakupy zapasów, które zostały aktywowane" - czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Spółka miała 49,28 mln USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

