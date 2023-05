Serinus Energy odnotował 1,27 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,05 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,48 mln USD wobec 1,56 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,38 mln USD wobec 3,06 mln USD zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,88 mln USD w I kw. 2023 r. wobec 13,36 mln USD rok wcześniej.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 4,9 mln USD i były niższe o 8,5 mln USD w stosunku do okresu porównawczego (w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2022 r. - 13,4 mln USD). Obniżenie ich poziomu wynikało przede wszystkim z odnotowanego przez Grupę spadku średniej uzyskiwanej ceny sprzedaży węglowodorów o 105,70 USD/boe do 78,87 USD/boe (w analogicznym okresie 2022 r. - 184,57 USD/boe). Średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży ropy naftowej zmalała o 10,06 USD/bbl do poziomu 80,07 USD/bbl (w analogicznym okresie 2022 r. - 90,13 USD/bbl), a średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży gazu ziemnego spadła o 21,22 USD/Mcf do poziomu 12,72 USD/Mcf (w analogicznym okresie 2022 r. - 33,94 USD/Mcf). Zgodnie z warunkami umowy koncesji Sabria Grupa jest zobowiązana do sprzedaży 20% rocznego wydobycia ropy naftowej w ramach koncesji Sabria na rynku lokalnym, po cenie o około 10% niższej w stosunku do ceny uzyskiwanej z pozostałej sprzedaży ropy naftowej. Pozostała część wydobytej ropy naftowej stanowi pulę przeznaczoną do sprzedaży na rynek międzynarodowy" - czytamy w raporcie.

W I kw. 2023 r. średnie dzienne wydobycie w Grupie wynosiło 691 boe, co oznacza spadek o 424 boe r/r. Dzienne wydobycie w Rumunii ukształtowało się na poziomie 163 boe (rok wcześniej: 610 boe/d). Wydobycie w tym kraju ulega postępującemu zmniejszeniu w wyniku naturalnego sczerpywania się złoża, a także zawodnienia niektórych otworów eksploatacyjnych na skutek dopływu wody do formacji gazonośnych. W Tunezji natomiast średnie dzienne wydobycie zwiększyło się do poziomu 528 boe (w analogicznym okresie 2022 r. - 505 boe), podano także.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. łączne nakłady inwestycyjne spółki, przed uwzględnieniem korekt z tytułu kapitału obrotowego, ukształtowały się na poziomie 2,4 mln USD (w analogicznym okresie 2022 r. - 1,5 mln USD), w tym 0,6 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii (w analogicznym okresie 2022 r. - 1,3 mln USD) i 1,8 mln USD nakłady poniesione w Tunezji (w analogicznym okresie 2022 r. - 0,2 mln USD), które dotyczyły przede wszystkim prac przeprowadzonych w odwiercie W-1" - czytamy dalej w raporcie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Spółka miała 49,28 mln USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)