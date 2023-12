Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,43 proc. i wyniósł 37.545,33 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,42 proc. i wyniósł 4.774,75 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,54 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.074,57 pkt.

W tym roku optymizm na rynkach jest wysoki

Głównym tematem na rynkach finansowych w trwającym tygodniu może być brak płynności - ze względu na międzyświąteczny czas wielu inwestorów będzie nieobecna. Przy ograniczonej płynności notowania aktywów mogą ulegać większym wahaniom i reagować nawet na mniej istotne wiadomości.

Inwestorzy mają jednak nadzieję, że tzw. Rajd Świętego Mikołaja, czyli okres silnej hossy przypadający zwykle na finałowe dni grudnia i pierwsze sesje stycznia, przyniesie rekordowe wzrosty.

Na Wall Street indeks S&P500 w samym grudniu wzrósł o ponad 4 proc., a od początku roku - o 24 proc., zbliżając się do nowego rekordu. Historycznie patrząc, w krótkoterminowej perspektywie dynamika ta powinna się utrzymać. Indeks S&P 500 zyskiwał średnio 1,3 proc. w ciągu ostatnich pięciu dni grudnia i pierwszych dwóch dniach stycznia, zgodnie z danymi Stock Trader's Almanac sięgającymi 1969 roku.

W tym roku optymizm na rynkach jest wysoki. Amerykańska Rezerwa Federalna zaskoczyła w grudniu inwestorów sygnalizując, że zacieśnianie polityki pieniężnej w USA prawdopodobnie dobiegło końca i wskazując na obniżki stóp procentowych do 2024 r. - było to następstwo sygnałów, że inflacja w Stanach Zjednoczonych kontynuuje spadek. Piątkowe dane potwierdziły ten trend wskazując, że roczna inflacja w USA - mierzona indeksem cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) - spadła w listopadzie poniżej 3 proc.

"Narracja na rynkach będzie nadal dotyczyć gołębiego nastawienia Fed. Wspiera to nastroje i jest mało prawdopodobne, aby zmieniły się one w najbliższych dniach" - ocenia starszy strateg inwestycyjny w Edward Jones, Angelo Kourkafas.

Inwestorzy wykazali ostatnio duży apetyt na akcje. Klienci Bank of America kupili w ostatnim tygodniu amerykańskie akcje o wartości netto 6,4 mld USD, co stanowi największy tygodniowy napływ netto od października 2022 r. - podał BofA Global Research w raporcie z 19 grudnia.

W tym tygodniu na rynek spływają nieliczne dane makroekonomiczne, przede wszystkim z USA, w tym regionalne ankiety Fed z Dallas i Richmond, indeksy cen nieruchomości, indeks podpisanych umów kupna domów, a także tygodniowa liczba wniosków o kredyt hipoteczny i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. "Nadal masz pieniądze, które kapią, mimo że są osłabione, i solidną ofertę pod powierzchnią, gdy zbliżamy się do końca roku" – powiedział Keith Lerner, współdyrektor ds. inwestycji w Truist. "To prawdopodobnie będzie kontynuowane".

Wall Street weszła w skrócony świąteczny tydzień z impetem

Wall Street weszła w skrócony świąteczny tydzień z impetem, po tym, jak S&P 500 w piątek odnotował ósmy z rzędu tygodniowy wzrost i najdłuższą passę od 2017 roku. Dow i Nasdaq Composite również zanotowały ośmiotygodniową passę zwycięstw.

Ruchy te pojawiają się, gdy inwestorzy cieszą się z ostatnich danych pokazujących, że inflacja zbliża się do celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2 proc. Oczekiwania na potencjalne obniżki stóp procentowych w nowym roku również podniosły ceny akcji w ostatnich tygodniach.

"Nie podoba mi się ten termin, ale jeśli miałbyś opisać, co się dzieje, to zdecydowanie byłoby to 'Złotowłosa' dla rynku" – powiedział Jan Szilagyi, dyrektor generalny i współzałożyciel Toggle AI. "Inflacja spada, gospodarka wciąż się rozwija, a cykl podwyżek dobiegł końca. Biorąc pod uwagę wszystkie te trendy makroekonomiczne, rajd był uzasadniony" - dodał.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w październiku o 0,3 proc. mdm - podała FHFA. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,5 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł po korekcie o 0,7 proc. mdm. W ujęciu rocznym indeks FHFA wzrósł w październiku o 6,3 proc., wobec wzrostu o 6,2 proc. we wrześniu po korekcie.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w październiku o 4,90 proc. rdr i wzrósł o 0,6 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 5 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 3,9 proc. rdr. Ze spółek Intel podrożał około 5 proc. po tym, jak rząd Izraela przyznał producentowi chipów dotację w wysokości 3,2 miliarda dolarów na fabrykę o wartości 25 miliardów dolarów na południu kraju.

Akcje Manchester United wzrosły o 3,4 proc. po tym, jak brytyjski miliarder Jim Ratcliffe sfinalizował transakcję kupna jednej czwartej klubu piłkarskiego. Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,20 USD za baryłkę, po wzroście o 2,22 proc., a lutowe futures na Brent rosną o 2,14 proc. do 80,76 USD/b.