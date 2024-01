Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,07 proc. i wyniósł 37.715,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,57 proc. i wyniósł 4.742,83 pkt. Nasdaq Composite stracił 1,63 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.765,94 pkt.

"To normalny wzorzec sezonowy"

Zdaniem analityków słabsze nastroje są historycznie dość powszechne w pierwszym dniu handlu, zwłaszcza po zwyżkach pod koniec poprzedniego roku. Zwraca na to uwagę m.in. dyrektor generalny Infrastructure Capital Management, Jay Hatfield.

"To zupełnie normalne, w pewnym sensie oczekiwane działania. To normalny wzorzec sezonowy, że w okresie przed końcem roku mamy do czynienia ze stratą podatkową, a następnie z zysków w okresie po" – powiedział Hatfield CNBC. "Powiedziałbym, że punktem zapalnym było również obniżenie ratingu Apple" - dodał.

Akcje Apple’a spadły podczas wtorkowej sesji ponad 3 proc. po tym, jak Barclays obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „neutralnie”. Pomimo tego niewielkiego spadku na pierwszej w tym roku sesji, Hatfield nadal jest byczo nastawiony do akcji w nowym roku. Spodziewa się, że akcje odbiją się od dna, gdy sezon wyników się rozpocznie.

W tym tygodniu inwestorzy poznają protokół z grudniowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej i raport payrolls z USA. „Jeśli protokół ujawni, że obniżki stóp procentowych były głównym tematem dyskusji decydentów i jeśli piątkowe dane z rynku pracy wskażą na dalszą słabość na rynku pracy, inwestorzy mogą ulec pokusie, aby zwiększyć swoje zakłady na obniżki stóp” - powiedział Charalampos Pissouros, starszy analityk inwestycyjny w XM.

Według narzędzia FedWatch, należącego do CME Group, inwestorzy wyceniają prawie 90 proc. szans na wstrzymanie podwyżek stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu i około 82 proc. szans na obniżkę stóp o 25 pb. na marcowym posiedzeniu. Rynki pieniężne wyceniają mniej niż 150 pb. łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną USA w 2024 r.

„Największym rzeczywistym ryzykiem dla akcji nie jest to, że Fed lub EBC nie dokonają cięć w takim stopniu, jak oczekiwano, ale raczej to, że zyski spółek odnotują większy niż oczekiwano spadek w otoczeniu bardziej umiarkowanego wzrostu PKB i malejącej siły cenowej” – napisał w raporcie Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge.

Największe spółki paliwowe zyskały lekko

Podczas wtorkowej sesji zyskały akcje spółek zaliczanych do sektorów defensywnych, w tym koncern Johnson&Johnson i Merck. Akcje spółek związanych z kryptowalutami, takich jak Coinbase Global i MicroStrategy, wzrosły po kilka proc., gdy bitcoin przekroczył pułap 45.000 USD po raz pierwszy od kwietnia 2022 r.

Największe spółki paliwowe, takie jak Exxon Mobil i Chevron, zyskały lekko w ślad za wzrostem cen ropy po starciu morskim na Morzu Czerwonym, które zwiększyło ryzyko zakłóceń w dostawach na Bliskim Wschodzie. W niedzielę helikoptery Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych z grupy uderzeniowej lotniskowca USS Eisenhower ostrzelały rebeliantów Huti, którzy usiłowali wejść na pokład kontenerowca firmy Maersk.

W poniedziałek giełdy na świecie były zamknięte ze względu na Nowy Rok. Dow i S&P 500 zakończyły rok ze wzrostem odpowiednio o ponad 13 proc. i 24 proc. Nasdaq zanotował wzrost o ok. 43 proc.

Liderami zwyżek w zeszłym roku były spółki technologiczne. Apple zyskał przez cały 2023 rok 48 proc., Microsoft wzrósł o prawie 57 proc., a Nvidia zyskała 239 proc. na fali mody na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i popytem na półprzewodniki.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w grudniu 47,9 pkt. wobec 49,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 48,2 pkt.

Wtorkowa sesja na rynku ropy naftowej zaczęła się od lekkich wzrostów, ale potem inwestorzy przystąpili do realizacji zysków. Kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 70,41 USD za baryłkę, po spadku o 1,73 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 1,45 proc. do 75,92 USD/b.