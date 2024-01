Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc. i wyniósł 37.711,02 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,07 proc. i wyniósł 4.780,24 pkt. Pomimo delikatnego spadku podczas czwartkowej sesji indeks S&P 500 jest blisko rekordowego poziomu zamknięcia na poziomie 4.796,56 pkt., który został osiągnięty na początku stycznia 2022 r. S&P 500 odrobił prawie 17 proc. od swoich październikowych minimów. Nasdaq Composite nie zmienił się i zamknął sesję na poziomie 14.970,18 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 0,78 proc., do 1.954,90 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 1,81 proc., do 12,46 pkt.

"Impet wzrostu bazowych cen usług po wyłączeniu czynszów ponownie zawrócił"

Inwestorzy analizowali odczyt inflacji w USA, która wyniosła w grudniu 3,4 proc. w ujęciu rdr, a mdm znalazła się na poziomie 0,3 proc. Oczekiwano 3,2 proc. rdr i 0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,3 proc. mdm i 3,9 proc. rdr. Oczekiwano 0,3 proc. mdm i 3,8 proc. rdr.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 202 tys. Oczekiwano 210 tys. wobec 203 tys. poprzednio, po korekcie z 202 tys. Rynki pieniężne wyceniają na marzec prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. na 65 proc. i 96 proc. szans na obniżkę stóp w maju.

JPMorgan Asset Management wskazywał, że Fed może zdecydować się na obniżki stóp procentowych w większym zakresie, niż obecnie sygnalizuje, w miarę spowolnienia dynamiki aktywności gospodarki amerykańskiej, co prowadzi do rajdu na obligacjach skarbowych o krótszym terminie zapadalności. "Grudniowy CPI z lekkim zaskoczeniem w górę (0,3 proc. vs. 0,2 proc. mdm), ale inflacja bazowa już zgodnie z konsensusem 0,3 proc. mdm. Cieszyć może, iż impet wzrostu bazowych cen usług po wyłączeniu czynszów ponownie zawrócił" - ocenili po publikacji ekonomiści mBanku.

Inflacyjne odczyty ze Stanów Zjednoczonych są dla rynków istotne w kontekście dalszego kształtowania się stóp procentowych w tym kraju. Inwestorzy wyceniają obecnie 63 proc. prawdopodobieństwo pierwszej obniżki stóp już w marcu, zgodnie z narzędziem CME FedWatch. "Dzisiejszy raport o inflacji utwierdza nas w przekonaniu, że apele o pierwszą obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej w marcu są przedwczesne" - ocenił w nocie szef strategii rynkowej w Ebury, Matthew Ryan.

W tym tygodniu rozpoczyna się sezon publikacji przez amerykańskie spółki wyników za czwarty kwartał

"W następstwie gołębiej zmiany retoryki Fed, w grudniu rynki finansowe zaczęły wyceniać obniżkę stóp procentowych w USA już w marcu. Niemniej napięta sytuacja na rynku pracy i dzisiejsze, wyższe od oczekiwań dane o inflacji sugerują, że jest to mało prawdopodobne, o ile nie dojdzie do szoku gospodarczego lub finansowego. Nadal uważamy, że Fed będzie wolał poczekać do maja" - prognozują ekonomiści ING.

Akcje powiązane z kryptowalutami, takie jak Coinbase i Riot Platforms, rosły po kilka procent po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA w środę po raz pierwszy zatwierdziła do obrotu ETF-y, które inwestują bezpośrednio w bitcoina na rynku spot. Citigroup spadł o prawie 2 proc. po złożeniu wniosku, zgodnie z którym pożyczkodawca zarezerwował około 3,8 mld USD na opłaty i rezerwy, co może obniżyć jego zyski za czwarty kwartał.

W tym tygodniu rozpoczyna się sezon publikacji przez amerykańskie spółki wyników za czwarty kwartał. W piątek inwestorzy poznają dokonania Bank of America, Wells Fargo i JPMorgan Chase. "Wyniki powinny zwiększyć zapał inwestorów. Jesteśmy w okresie przed publikacją wyników, w którym panuje nerwowość, ponieważ 31 grudnia oczekiwano, że zyski wzrosną o 2,1 proc. w ostatnim kwartale, a teraz oczekuje się, że wzrosną o 1,7 proc." - wskazał Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA.

Kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 72,33 USD za baryłkę, po wzroście o 1,35 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 1,25 proc. do 77,76 USD/b.