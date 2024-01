Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 37.695,73 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,57 proc. i wyniósł 4.783,45 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,75 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.969,65 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 1,77 proc., do 1.985,76 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 2,47 proc., do 13,02 pkt.

Reklama

"Spokojnie czekamy na realizację zysków"

"Spokojnie czekamy na realizację zysków" – powiedział Phillip Colmar, partner zarządzający i globalny strateg w MRB Partners, zauważając, że aktywność rynkowa jest dość stłumiona.

Reklama

"W tej chwili rynek jest dość spokojny, ale nie sądzę, że będzie spokojny przez cały rok. W pełni wyceniliśmy scenariusz miękkiego lądowania. Co dalej? Prawdopodobny scenariusz to "brak lądowania", co oznacza, że rentowności obligacji prawdopodobnie nie pozostaną tak zakotwiczone, jak są. Zmienność powróci na rynek akcji. To nie jest to rajd typu "kup wszystko", który widzieliśmy pod koniec zeszłego roku" - dodał Colmar.

Kluczowym wydarzeniem dla rynków w tym tygodniu będą dane o CPI w USA, które zostaną opublikowane w czwartek o 14.30 czasu polskiego. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewają się, że inflacja rok do roku wyniesie w grudniu 3,2 proc., w porównaniu z 3,1 proc. miesiąc wcześniej. Według analityków inflacja bazowa wyniesie 3,8 proc., czyli mogłaby się znaleźć na najniższym poziomie od połowy 2021 r.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA

Rynki pieniężne wyceniają na marzec prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. na 64 proc. „Wyceny rynkowe trochę wyprzedziły fakty. Jeśli spojrzeć na historię, pięć cięć stóp proc. o 25 pb. prawdopodobnie wskazuje na recesję, ale rynki obecnie nie wyceniają recesji” – powiedział Jeff Klingelhofer, współkierownik ds. inwestycji i dyrektor zarządzający w Thornburg Investment Management.

„Rynek pozostaje podatny na obawy, że mógł wycenić zbyt wiele obniżek stóp procentowych Fedu w tym roku, a także na nerwowość związaną z faktem, że sezon wyników może nie przynieść rezultatów uzasadniających gwałtowny wzrost wycen akcji na koniec ubiegłego roku” – napisali w raporcie analitycy z Rabobanku.

Zapasy amerykańskich hurtowników w listopadzie spadły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępnie szacowano -0,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy spadły o 0,2 proc. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,34 mln baryłek, czyli o 0,31 proc., do 432,403 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 8,03 mln baryłek, czyli o 3,39 proc., do 244,982 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 6,53 mln baryłek, czyli o 5,19 proc., do 132,383 mln baryłek. Kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 71,32 USD za baryłkę, po spadku o 1,27 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 1,07 proc. do 76,76 USD/b.