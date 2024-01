Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,42 proc. i wyniósł 37.525,16 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,15 proc. i wyniósł 4.756,50 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.857,71 pkt. Kurs Nvidii wzrósł 1,7 proc. Akcje Amazona poszły w górę o ok. 1,5 proc., a Alphabet o ok. 1,5 proc. Akcje Juniper Networks podrożały blisko 22 proc., po tym jak Wall Street Journal podał, że Hewlett Packard może już w tym tygodniu ogłosić transakcję nabycia spółki za ok. 13 mld USD. Akcje Hewlett Packard straciły 8,9 proc.

"Wchodzimy w głębsze części rynku, które były niekochane"

W ubiegłym roku sektor technologiczny zachowywał się lepiej od rynku. "Odchodzimy od Big Tech i wchodzimy w głębsze części rynku, które były niekochane. (...) Widzimy np. wzrost zainteresowania sektorem opieki zdrowotnej” – powiedział Quincy Krosby, główny globalny strateg LPL Financial.

W tym tygodniu uwaga rynków finansowych skupi się na czwartkowym odczycie inflacji CPI za grudzień z USA. Rynki pieniężne wyceniają na marzec prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA. o 25 pb. na 64 proc.

Prezes Fedu w Atlancie Raphael Bostic, który ma prawo głosu w FOMC w tym roku, powiedział, że pierwsza obniżka stóp proc. w USA może nastąpić w III kw. Z kolei gubernatorka Fedu Michelle Bowman, wskazywała, że inflacja w USA mogłaby spaść do celu Fed 2 proc. przy utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych, lecz zasygnalizowała też chęć poparcia ewentualnych obniżek stóp procentowych w miarę spadku inflacji.

"Fed nie powinien zbytnio spieszyć się z obniżkami stóp"

"Uważamy, że dane o inflacji bazowej w USA w dalszym ciągu sugerują potrzebę dość restrykcyjnej polityki pieniężnej. Przy stopie inflacji zbliżającej się do celu Fed na poziomie 2 proc., w naszym podstawowym scenariuszu przewidujemy miękkie lądowanie gospodarki, podczas którego wzrost PKB spowalnia do poziomu nieco poniżej trendu, a Fed tnie stopy procentowe o 100 pb., począwszy od maja” – napisali w raporcie analitycy UBS.

"Inflacja nie wróciła jeszcze do celu i Fed nie powinien zbytnio spieszyć się z obniżkami stóp. CPI może być dość sztywny i uparty, spodziewamy się, że bank centralny USA zacznie obniżać stopy procentowe od czerwca” – powiedziała Marcella Chow, strateg rynku globalnego w JPMorgan Asset Management.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 72,16 USD za baryłkę, po wzroście o 1,96 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 1,84 proc. do 77,52 USD/b.