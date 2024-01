Niewiele na temat ryzyka postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu czy perspektyw wejścia naszego kraju do strefy euro, za to dużo o tym, że w końcu tego kwartału inflacja obniży się niemal do celu banku centralnego, by później znacząco wzrosnąć, i o dużej dozie niepewności, jeśli chodzi o perspektywy dynamiki cen w drugiej połowie roku – tak wyglądała środowa konferencja szefa NBP Adama Glapińskiego. Miała ona miejsce dzień po zakończeniu pierwszego tegorocznego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, na której nie zostały zmienione stopy procentowe. Główna stopa NBP od października ub.r. wynosi 5,75 proc.

