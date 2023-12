Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,40 proc. i wyniósł 37.090,24 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,37 proc. i wyniósł 4.707,09 pkt. Indeks pokonał poziom 4700 punktów po raz pierwszy od stycznia 2022 roku. Nasdaq Composite zyskał 1,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.733,96 pkt.

Reklama

Inwestorzy analizują decyzję Fedu i komentarze Powella

Inwestorzy analizują decyzję Fedu i komentarze prezesa Fedu J. Powella z konferencji prasowej. Po posiedzeniu 12-13 grudnia Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

Reklama

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 525 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 22 lat, a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

Członkowie Fedu dyskutowali o potencjalnym momencie rozpoczęcia obniżek stóp proc. - poinformował prezes Fedu Jerome Powell na konferencji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA. Dodał, że w razie potrzeby, Fed jest gotowy do kolejnej podwyżki stóp proc.

"Wciąż mamy przed sobą długą drogę. Nikt nie ogłasza zwycięstwa. Byłoby to przedwczesne. A tego dalszego postępu nie możemy zagwarantować. Dlatego ostrożnie oceniamy czy musimy zrobić więcej, czy nie" - powiedział prezes Fedu.

"Jest oczywiście inna kwestia, która zaczyna się pojawiać - kiedy właściwe będzie rozpoczęcie luzowania obowiązujących ograniczeń w polityce monetarnej. Jest to temat dyskusji na świecie, a był to temat dyskusji na dzisiejszym spotkaniu” – dodał.

Fed jest gotowy do kolejnej podwyżki stóp procentowych

Powell wskazywał, że decyzje dotyczące ew. obniżek stóp proc. to kwestia przyszłości. "Powiedziałbym, że istnieje ogólne oczekiwanie, że będzie to dla nas temat, patrząc w przyszłość. (…) Nie było jednak żadnej wymiany zdań ani prób osiągnięcia porozumienia w tej kwestii" - powiedział przewodniczący FOMC.

"Prognozy mówią o tym, jak członkowie Fedu indywidualnie oceniają, kiedy należy zacząć wycofywać się z naszej restrykcyjnej polityki. Jest to dyskusja, którą będziemy prowadzić w przyszłości, ale to kolejna ocena, której dokonamy bardzo ostrożnie, w miarę upływu czasu” – dodał.

Prezes Fedu powtórzył, że, w razie potrzeby, Fed jest gotowy do kolejnej podwyżki stóp proc. "Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi jeszcze bardziej zaostrzyć politykę. Zależy nam na osiągnięciu wystarczająco restrykcyjnego stanowiska w polityce pieniężnej, aby z czasem trwale obniżyć inflację do 2 proc., oraz na utrzymaniu restrykcyjnej polityki do czasu, gdy będziemy pewni, że inflacja zmierza do tego celu" - powiedział prezes Fedu.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W grudniu FOMC prognozuje stopy proc. na poziomie 5,4 proc. na koniec 2023 r., 4,6 proc. na koniec 2024 r., 3,6 proc. na koniec 2025 r. i 2,9 proc. na koniec 2026 r. We wrześniu Fed prognozował, że stopy proc. w USA będą na poziomie 5,6 proc. na koniec 2023 r., 5,1 proc. na koniec 2024 r., 3,9 proc. na koniec 2025 r. i 2,9 proc. na koniec 2026 r.

Inflacja będzie spadać do poziomu celów Fed

Inwestorzy analizują też raport o inflacji PPI w USA za listopad. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w listopadzie pozostały bez zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 0,9 proc. Oczekiwano 0,0 proc. mdm i +0,9 proc. rdr.

Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, stwierdziła, że nie widzi powodu, dlaczego inflacja w USA nie miałaby stopniowo spadać do poziomów zgodnych z mandatem i celami Fed.

Pfizer zniżkował prawie 7 proc. po tym, jak producent leków zaprognozował przychody na 2024 r. poniżej oczekiwań analityków Wall Street. Akcje koncernu są najtańsze od roku. Tesla wzrosła na koniec dnia o 1 proc. pomimo spadków w ciągu dnia. Producent pojazdów elektrycznych ma stracić do 7.500 USD federalnej ulgi podatkowej na niektóre pojazdy Modelu 3. Southwest Airlines spadł prawie 4 proc. po podniesieniu przez przewoźnika prognozy kosztów paliwa w czwartym kwartale.

Take-Two Interactive Software zwyżkował prawie 4 proc. w związku z wejściem producenta gier wideo do indeksu Nasdaq 100 ze skutkiem od 18 grudnia. Ford wzrósł prawie 1 proc. po tym, jak Exane BNP Paribas obniżył rekomendację dla akcji producenta samochodów do „neutralnie” z „przeważaj”.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 69,79 USD za baryłkę, po wzroście o 1,72 proc., a lutowe futures na Brent rosną o 1,86 proc. do 74,61 USD/b.