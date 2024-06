Spółka przekazała w komunikacie, że rada nadzorcza Rafako dokonała zmian w składzie zarządu. Na stanowisko prezesa powrócił Maciej Stańczuk. Jak wyjaśniono, jego zadaniem będzie doprowadzenie do konwersji zadłużenia spółki oraz sfinalizowanie transakcji z potencjalnym inwestorem strategicznym, który w ostatnim czasie wyraził zainteresowanie inwestycją w Rafako.

Oddłużenie Rafako w zamian za akcje

"W opinii rady nadzorczej ostatnie miesiące nie przyniosły istotnego przełomu w kwestii dalszych losów Rafako, nie doprowadziły też do znaczących postępów w procesie konwersji zadłużenia spółki na akcje nowej emisji. Wierzyciele Rafako zgodę na oddłużenie Rafako, w zamian za akcje, uzależniają niezmiennie od pozyskania inwestora" - wskazano w komunikacie.

Jak wynika z przekazanych przez firmę informacji, rada nadzorcza uznała, że zaproponowane przez nowego prezesa rozwiązanie, zmierzające do pozyskania zagranicznego inwestora jest realne i – pod warunkiem zgodnego stanowiska wszystkich interesariuszy Rafako - stanowi jedyną szansę uratowania spółki. Maciej Stańczuk zobowiązał się zaś, że w możliwie najszybszym terminie uzgodni z potencjalnym inwestorem podpisanie listu intencyjnego, który przedstawi realną strukturę transakcji inwestorskiej oraz koncepcję zapewnienia spółce płynności finansowej do czasu finalizacji tej transakcji - dodano.

"Dlatego też rada nadzorcza zdecydowała się ponowie powierzyć panu Stańczukowi funkcję prezesa zarządu spółki i postawiła przed nim zadanie doprowadzenia do realizacji kluczowego z perspektywy dalszego jej funkcjonowania procesu inwestorskiego. Maciej Stańczuk bardzo dobrze zna spółkę, w okresie od 29 czerwca 2021 roku sprawował funkcję wiceprezesa Rafako. Następnie od 7 czerwca do 5 października 2023 roku pełnił funkcję prezesa zarządu spółki" - wskazano.Rafako to spółka akcyjna, notowana na GPW. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki.