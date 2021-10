– Ogłaszamy naszą strategię pod hasłem "Powering 2030" – zaznaczył Daniel Franke. – Ma ona wymiar zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny – dodał.

– W wymiarze ekologicznym tej strategii towarzyszy cały szereg konkretnych działań, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te działania określamy mianem "supply change” – to jest wymiar podejścia FM Logistic m.in. do zmniejszania śladu węglowego i przejścia z etapu intencji, rozważań i planów do etapu realnych działań – podkreślił dyrektor zarządzający FM Logistic Central Europe..

W ramach "Powering 2030" firma ma zamiar inwestować m.in. w obszary takie jak: logistyka dla "Omnichannel" oraz logistyka miejska.

Jak wyjaśnił dyrektor zarządzający FM Logistic Central Europe, trzecim obszarem będzie ten, "który tak naprawdę funkcjonuje zarówno w "Omnichannel” i logistyce miejskiej, czyli "supply change” – to jest element, który będzie takim fundamentem ekologicznym tych inwestycji".

– Wielu naszych rozmówców pyta nas, czy te intencje – związane z "supply change”, ze zrównoważonym rozwojem – nie spowodują wzrostu naszych kosztów – zdradził Daniel Franke. - My uważamy wręcz przeciwnie, one spowodują jeszcze większe zainteresowanie naszych klientów, bo nie tylko my – jako organizacja – jesteśmy zdeterminowani, żeby obniżać ślad węglowy, ale w zasadzie wszyscy. A już na pewno wszyscy nasi najwięksi klienci pytają o to, jak my będziemy przechodzić z etapu intencji do etapu realnych projektów – dodał.