Jak wskazał PAP szef biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Waszyngtonie Bartosz Szajda, polskie firmy z powodzeniem funkcjonują na amerykańskim rynku. "Co ważne, nowi przedsiębiorcy planują działalność w całym spektrum gospodarczym w Stanach Zjednoczonych" - dodał. Zdaniem Szajdy nie ma dla Polaków branży poza zasięgiem – czy są to nowoczesne rozwiązania dla bankowości, usług telemedycznych, druku 3D, czy tworzenia aplikacji w technologii rozszerzonej rzeczywistości (VR). "Wskutek pandemii rozwój tych branż przyspieszył bardzo dynamicznie w ostatnich tygodniach; co dla naszych firm jest ogromną szansą rozwoju" - ocenił.

Szajda obserwuje też zainteresowanie na amerykańskim rynku polską zdrową ekologiczną żywnością oraz naturalnymi kosmetykami. "Również szeroką gamą produktów, które w tej chwili zastępują chińskie towary w amerykańskich supermarketach. Łańcuchy dostaw z Chin zostały mocno zakłócone, ten proces zaczął się dużo wcześniej niż pandemia" - powiedział. Dodał, że np. w niektórych marketach brakuje od kilku tygodni rowerów, sprzętu fitness.

Według danych Amcham i KPMG, na które powołuje się PAIH obroty handlowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły w 2018 r. wartość 21,6 mld dol. (81 mld zł). Rynek amerykański jest na 8. miejscu pod względem zbytu polskich wyrobów przemysłowych – w ciągu 10 lat nastąpił awans z 17. pozycji. Najważniejszym polskim towarem eksportowym do Stanów Zjednoczonych są maszyny i urządzenia mechaniczne, a w tej grupie towarów największy udział mają części do silników turbośmigłowych i turboodrzutowych.

Stany Zjednoczone są 5. rynkiem świadczenia usług z Polski. Ponad 70 proc. wartości eksportu usług obejmują usługi telekomunikacyjne, informatyczne, techniczne, badawczo-rozwojowe i inżynieryjne, czyli tzw. usługi wiedzochłonne. Ich eksport z Polski do Stanów Zjednoczonych szacuje się na około 3 mld dol. (11 mld zł). Z kolei eksport usług informatycznych, w tym oprogramowania, wzrósł od 2010 r. pięciokrotnie i stanowi obecnie 1/3 całości polskiego eksportu usług do Stanów Zjednoczonych - wynika z danych cytowanych przez PAIH.

Eksperci Agencji w oparciu o analizę rynkową ITC ocenili, że cztery kluczowe branże z największym potencjałem eksportowym na rynek Stanów Zjednoczonych to: spożywcza, budowlano-wykończeniowa, kosmetyczna oraz zdrowotna. "W przypadku branży spożywczej, duży potencjał wskazywany jest w żywności poddanej szybkiemu indywidualnemu zmrażaniu (IQF), żywności bio oraz eksporcie wieprzowiny, szczególnie po zamknięciu największego zakładu przetwórstwa trzody chlewnej w USA" - wynika z analizy branżowej PAIH. Eksperci zwrócili uwagę, że pomimo spadku w eksporcie żywności w ostatnich miesiącach, zarówno saldo i dynamika wzrostu w latach 2017-2019 były pozytywne i "dobrze rokują na przyszłość".

W ocenie PAIH, polski eksport budowlano-wykończeniowy korzysta z zapotrzebowania na materiały budowlane oraz ze zmian w technologii wykończenia w USA, w tym z panującej mody na +europejskie” drzwi i okna, które podnoszą wartość nieruchomości na rynku". Polskie produkty mają renomę wysokiej jakości przy stosunkowo niskiej cenie.

Z kolei dla firm z branży kosmetycznej, jak oceniła Agencja, szansą jest popyt wywołany przez pandemię COVID-19 na produkty dezynfekujące, takie jak płyny do dezynfekcji rąk czy sanitizery, oraz produkty do dbania o urodę w warunkach domowych - np. maszynki i farby do włosów czy lakiery i balsamy. "Polskie produkty kosmetyczne mają też dobrą renomę ze względu na swój skład, co przekłada się na zainteresowanie naszymi bio-kosmetykami" - czytamy. Według ekspertów ten potencjał jest obecnie niewykorzystany.

Agencja wskazała też na możliwości eksportowe dla producentów urządzeń medycznych wykorzystywanych przez szpitale i kliniki, jak i domowego sprzętu fitness oraz aplikacji mobilnych oferujących nowoczesne rozwiązania. Dodano, że Stany Zjednoczone pozostają jednym z najważniejszych rynków dla firm informatycznych.