Jaka zmiana Na czym polega Podstawa prawna

VAT

Nowa matryca stawek • Zamiast Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) będzie stosowana: – Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz– aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.• Wprowadzona zmiana ma uprościć stosowanie przepisów dotyczących stawek dzięki objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to znacznie mniejszą liczbę pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1065; dalej: ustawa o VAT), które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8 proc. i 5 proc. Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz. 568) wprowadziła zmiany od 1 listopada 2019 r., lecz w przypadku nowej matrycy stawek miały być one stosowane od 1 kwietnia 2020 r. Termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020 r. przez ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568; dalej: tarcza 1.0).

Wiążące informacje stawkowe • Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować o wiążące informacje stawkowe (WIS). WIS to decyzja administracyjna, która zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT.• Wiążące informacje stawkowe co do zasady dotyczą nowej matrycy VAT (wyjątkiem są wydawnictwa prasowe i książkowe), w związku z tym ochrona wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r. będzie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.• WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana –w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Na podstawie WIS zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka) z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter jak wynikająca z interpretacji indywidualnych. Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz. 568) wprowadziła zmiany od 1 listopada 2019 r. Zgodnie z tą regulacją pierwotnie WIS miały dawać ochronę od 1 kwietnia 2020 r., lecz tarcza 1.0 termin ten przesunęła na 1 lipca 2020 r.

Rozliczanie VAT od importu towarów • Więcej podatników będzie mogło rozliczać VAT z tytułu importu towarów do 25 dnia następnego miesiąca – zamiast obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Z możliwości rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą bowiem mogli skorzystać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2019 r. L 111, s. 54) i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców (AEO).• Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą jednak wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Będą oni mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wprowadziła zmiany od 1 lipca 2020 r.Uwaga!Inne zmiany w przepisach dotyczących rozliczania VAT od importowanych towarów wejdą w życie 1 października 2020 r. (w związku z nowym JPK_VAT).

Transakcje łańcuchowe • Wprowadzone zmiany mają na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 311, s. 3; dalej: dyrektywy 2018/1910), która w ramach pakietu quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE. • Tak jak dotychczas – w przypadku gdy te same towary będą przedmiotem kolejnych dostaw oraz będą wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy – wysyłkę lub transport będzie się przyporządkowywać wyłącznie jednej dostawie.• Jeżeli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który dokonuje również ich dostawy, wysyłka lub transport będą przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy będzie wynikać, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie.• Nową regulacją w ustawie o VAT jest natomiast zasada stanowiąca, że jeśli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów będą przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego (tj. innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary będą wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dopiero od 1 lipca 2020 r., chociaż dyrektywa 2018/1910 musiała być stosowana od 1 stycznia 2020 r. Ustawa w momencie zamykania numeru czekała na publikację w Dzienniku Ustaw.

Magazyny typu call-off stock • Wprowadzone zmiany mają na celu implementację dyrektywy 2018/1910. W związku z tym zamiast dotychczasowych przepisów ustawy o VAT dotyczących magazynów konsygnacyjnych wprowadzono nowe regulacje dotyczące procedury magazynu typu call-off stock.• Cechą charakterystyczną magazynu konsygnacyjnego jest to, że towary w nim składowane nie są przeznaczone dla znanego nabywcy. Natomiast magazyn call-off stock wyróżnia się tym, że towary są przeznaczone dla z góry określonego odbiorcy.• Skorzystanie z procedury magazynu call-off-stock będzie wyłączać stosowanie zasad typowych dla rozliczania VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych z chwilą przemieszczenia towarów, ale będą musiały być spełnione określone w ustawie o VAT warunki (m.in. dane nabywcy muszą być znane podatnikowi wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu, konieczne jest rejestrowanie przemieszczenia towarów w specjalnej ewidencji). Maksymalny okres przechowywania towarów w magazynie call-off stock bez powstania obowiązku podatkowego będzie wynosić 12 miesięcy (w przypadku magazynów konsygnacyjnych wynosił on 24 miesiące) Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dopiero od 1 lipca 2020 r., chociaż dyrektywa 2018/1910 musiała być stosowana od 1 stycznia 2020 r.

Stawka 0 proc. przy WDT • Kolejna zmiana wprowadzana w celu implementacji dyrektywy 2018/1910 zaostrza warunki stosowania stawki 0 proc. przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. I tak nabywca będzie zobowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy w celu zastosowania przez niego stawki 0 proc. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto przesłanką materialną zastosowania stawki 0 proc. przy WDT będzie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej, przy czym podatnik będzie mógł zastosować tę stawki, jeżeli należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dopiero od 1 lipca 2020 r., chociaż dyrektywa 2018/1910 musiała być stosowana od 1 stycznia 2020 r.

Ordynacja podatkowa

Raportowanie schematów podatkowych • Najistotniejsze zmiany dotyczą raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Otóż w związku z koniecznością uwzględniania specyficznych wymogów wynikających z określonego przez Komisję Europejską standardu wykorzystywanego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. unijnej schemy) na promotorów, korzystających i wspomagających nałożono obowiązek ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.• Po zmianach numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT) będzie nadawany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych potwierdzenie nadania numeru schematu podatkowego (NSP) będzie zawierać również NZSPT. • Ponadto nowością jest, że pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie MDR będzie upoważniać również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.• Doprecyzowano również:– określenie szczególnej cechy rozpoznawczej dotyczącej schematu podatkowego, w którym uczestniczy odbiorca płatności z raju podatkowego;– regulacje dotyczące elektronicznego sposobu przekazywania informacji do szefa KAS. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.