"Spółka wypracowała we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt) łączne przychody netto w wysokości 35 233 tys. zł czyli o 28,5% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 49 265 tys. zł) - głównie ze względu na mniejszą o 54,3% odwiedzalność sklepów (traffic) wynikającą z ograniczeń COVID-19" - czytamy w komunikacie.



W wyżej wymienionym okresie obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) wyniosły 18,19 mln zł i były niższe o 52,8% w porównaniu do analogicznego okresu, zaś sprzedaż e-com wzrosła o 108,7% i stanowiła 20,5% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej, podano także.



"W I kwartale roku obrotowego 2020/2021 spółka prowadziła działalność w utrudnionych warunkach wynikających z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Stopniowe odbudowywanie sprzedaży prezentuje poniższe zestawienie dynamiki obrotów w ujęciu rok do roku:



1. Od 1 kwietnia do 3 maja br. (zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych; prowadzona była tylko sprzedaż e-com; traffic w sklepach na poziomie -99,9%):

- łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -86,9%

- sklepy porównywalne LFL -99,9%

- e-com +104,7%



2. Od 4 - 31 maja br. (uruchomienie sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych i stopniowe odbudowywanie sprzedaży; traffic w sklepach porównywalnych na poziomie -38,6%):

- łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -23,3%

- sklepy porównywalne LFL -35,8%

- e-com +120%



3. Od 1 - 30 czerwca br. (poprawa trendu sprzedaży - pomimo, że handel w reżimie sanitarnym nie zachęcał klientów do zakupów w galeriach handlowych; traffic w sklepach porównywalnych na poziomie -27,6%):

- łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -12,6%

- sklepy porównywalne LFL -21,6%

- e-com +100,4%" - wymieniono w raporcie.



"Obserwując w czerwcu br. utrzymujący się wzrost trendu sprzedaży, spółka przewiduje dalszą poprawę obrotów w kolejnych miesiącach" - zakończono.



Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



