"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 w kwocie 25 887 458 zł [...] w ten sposób, że: - a) całą kwotę, tj. 25 887 458 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy; b) odstępuje tym samym od wypłaty dywidendy" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.



"Z uwagi na stan epidemii COVID-19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, celowym jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej spółki w bieżącym roku" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.



Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.



